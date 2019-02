: Incidente in motoslitta sulle Alpi svizzere: muore 17enne di Sondrio, grave il padre [news aggiornata alle 09:13] - rep_milano : Incidente in motoslitta sulle Alpi svizzere: muore 17enne di Sondrio, grave il padre [news aggiornata alle 09:13] - SkyTG24 : Svizzera, incidente in motoslitta: muore ragazzo, grave il padre - Statoquotidiano : Ragazzo muore in motoslitta, grave padre (ANSA) – MILANO, 25 FEB – E’ di un diciassettenne morto, mentre suo padre… -

Un 17enne italiano è morto e suo padre è rimasto gravemente ferito in uncon lain Svizzera, in val Mesolcina. Ilè morto sul colpo mentre il padre, un artigiano della Valchiavenna, è ricoverato in gravi condizioni. Il giovane è precipitato per diverse centinaia di metri.(Di lunedì 25 febbraio 2019)