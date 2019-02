optimaitalia

: Grafica di #Anthem a confronto su PC, PS4 Pro e Xbox One X: quale la migliore? - OptiMagazine : Grafica di #Anthem a confronto su PC, PS4 Pro e Xbox One X: quale la migliore? - bigdarktiger : Anthem: verso la recensione, impressioni su gameplay e grafica - infoitscienza : Anthem: primi giudizi su gameplay e grafica (con video) -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Ladiè senza ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati nelle ultime ore dalla community videoludica. Tra forum e siti specializzati, l'ultima fatica targata BioWare sta infiammando la rete. E molto probabilmente lo sta facendo per i motivi sbagliati, con critica e appassionati più concentrati sulle magagne - comunque più che evidenti - che sul potenziale presente tra le righe di codice e nelle promesse future della stessa casa di sviluppo. Pare quindi quasi "dimenticata" la natura game as service di, così come le sue bellezze narrative e nel sistema di movimento, per lasciare spazio alla delusione e alle analisi squisitamente tecniche.Dopo avervi presentato un video che mette in luce il downgrade subito dal gioco completo rispetto alla demo vista per la prima volta all'E3 2017 di Los Angeles, oggi ladisi ritaglia un altro spazio ...