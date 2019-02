Dispersi nel mare di Catania | recuperato un secondo cadavere

Trovato il corpo di uno dei tre Dispersi nel mare di Catania : E' stato Trovato il corpo di uno dei tre giovani dispersi da ieri nel mare di Acireale in provincia di Catania. Trovato a un miglio da Santa Maria

Maltempo - trovato il corpo di uno dei tre ragazzi Dispersi nel Catanese : Il corpo è stato recuperato dalla Motovedetta della Guardia Costiera di Catania intervenuta sul luogo. Le ricerche degli altri due dispersi continueranno senza sosta.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : trovato corpo di uno dei Dispersi nel Catanese : trovato e recuperato dalla guardia costiera il corpo di uno dei tre dispersi nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala, Nel Catanese. Il corpo era stato avvistato dall’equipaggio di un elicottero del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, a un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Il recupero è stato effettuato da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania ...

Tragedia del maltempo nel Catanese - 3 ragazzi Dispersi in mare : Palermo, 25 feb., askanews, - Sono ore d'angoscia ad Acireale, in provincia di Catania, dove tre giovani da ieri risultano dispersi dopo essere stati travolti da un'onda che ha trascinato in mare la ...

Auto in mare - Dispersi tre ragazzi nel catanese : Tre dispersi per il maltempo nel catanese: un'Auto con a bordo due ragazzi e una ragazz a è finita in mare travolta da un'onda nel piccolo porticciolo di Santa Maria la Scala ad Acireale. In corso ...

Onda travolge un'auto e la trascina in mare : Dispersi tre giovani nel Catanese : > Maltempo, morti e feriti: la cronaca di sabato 23 febbraio > Il maltempo colpisce il centro-sud: 4 morti per il vento a Roma, a Napoli 2 feriti

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono Dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani Dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - auto travolta da onda : tre Dispersi nel Catanese - : Si tratta di due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni che risultano dispersi a Santa Maria la Scala. Sono stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda che è stata ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani Dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - onda travolge auto nel Catanese : tre giovani Dispersi : I tre, due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 27 anni, erano a bordo di un'auto che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare.

Maltempo - auto travolta da onda : tre Dispersi nel Catanese : Maltempo, auto travolta da onda: tre dispersi nel Catanese Si tratta di due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni che risultano dispersi a Santa Maria la Scala. Sono stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda che è stata travolta da un'ondata Parole chiave: ...

Dispersi 2 sub italiani dopo immersione a Santo Domingo/ "Basso-Barbieri morti nelle grotte" ma manca conferma : Carlo Basso e Carlo Barbieri, due sub italiani Dispersi dopo immersione a Santo Domingo , Repubblica Dominicana, : 'morti nelle grotte', ma manca la conferma

Tragica immersione a Santo Domingo : due sub italiani Dispersi nelle grotte : MESTRE - Tragedia sulla costa settentrionale di Santo Domingo: sono dispersi da sabato due sub italiani, Carlo Basso e Carlo Barbieri . I due si erano immersi nel lago El Dudu, nella provincia di ...