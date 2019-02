Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti | era uno scherzo de Le iene

Laura Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti : il video su Instagram : Una lite furiosa scoppiata in un ristorante, con tanto di acqua in faccia e bicchieri rotti. Protagoniste Laura Cremaschi e Wilma Helena Faissol, che si sono scontrate a causa di Francesco Facchinetti. La modella infatti non ha gradito l’atteggiamento della Bonas di Avanti un altro, impegnata a chiedere un selfie al marito mentre i due stavano cenando. A pubblicare il video dello scontro su Instagram è stata proprio Laura Cremaschi, che ha ...

Avanti un Altro - la Bonas Laura Cremaschi choc : “Sono stata aggredita!” : Laura Cremaschi di Avanti un Altro aggredita dalla moglie di Facchinetti Tutta colpa di aver chiesto una foto. La Bonas di Avanti un Altro Laura Cremaschi è stata aggredita da Wilma, moglie di Francesco Facchinetti, per aver chiesto un selfie al marito in un ristorante di Como. Secondo il racconto della ragazza, la fotografia non sarebbe uscita molto bene così gliene avrebbe chiesta un’altra. Wilma Faissol, però, non ha gradito e ha ...

Laura Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti/ Video : 'tutto per un selfie' : Laura Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti: scontro in un ristorante tra la Bonas di Avanti un altro e Wilma Faissol per un selfie, Video.

Laura Cremaschi : "Sono stata aggredita dalla moglie di Facchinetti" (video) : Laura Cremaschi è stata "aggredita" da Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti? Questo è quanto ha raccontato la Bonas di Avanti un Altro su Instagram. Domenica sera si trovava al RistorantiSanMarco, in provincia di Como, quando ha incontrato il conduttore televisivo e manager in compagnia della moglie. Doveva essere un incontro gentile, invece si è trasformato in qualcosa di spiacevole. Ecco il racconto:"E' successa una cosa ...