ATP Acapulco | Federico Gaio accede al tabellone principale | Martina Trevisan eliminata

it.eurosport

: #tennis #Acapulso Gaio accese al tabellone principale, Trevisan eliminata nell'ultimo turno delle qualificazioni - OA_Sport : #tennis #Acapulso Gaio accese al tabellone principale, Trevisan eliminata nell'ultimo turno delle qualificazioni - sportface2016 : #Gaio e #Trevisan al turno finale delle qualificazioni di #Acapulco - federtennis : Nelle qualificazioni dell'#ATP 500 di Acapulco Federico #Gaio passa al 2° turno battendo il croato Pavic per 6-2 6-… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) E così sul 6-3 la n.132 del mondo pone fine alla contesa. Clicca qui per mettere "Mi piace" alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter ...