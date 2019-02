Tutela della salute pubblica in Sicilia

Giornata Internazionale della Giustizia Sociale : Tutela della persona : In occasione della Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, oggi 20 febbraio, interviene con una nota il Coordinamento Nazionale Docenti Lucca

Carnevale di Venezia 2019 : misure a Tutela della circolazione pedonale nel Centro storico : In particolare il provvedimento prevede che in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale tale da compromettere la sicurezza ...

Cultura : al via lavori della task force Copernicus per la Tutela del patrimonio con i satelliti : Al via i lavori al Mibac della task force istituita per studiare l’uso dei satelliti nella tutela del patrimonio Culturale. Si è tenuta oggi nella Sala Emeroteca del Collegio Romano, “la prima riunione della Copernicus Cultural Heritage task force, istituita per assicurare lo sviluppo e l’uso nel settore dei beni Culturali di applicazioni satellitari finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio Culturale“, spiega ...

Opere di Tutela della fascia costiera di Santa Maria del Focallo : Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo ad Ispica. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori.

Battisti - Salvini e Bonafede indagati per ‘mancata Tutela dignità della persona arrestata’ : pm chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta in relazione alle modalità dell’arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell’interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La richiesta di archiviazione è ...

Prospettive della filiera olivicola pontina : azioni di sviluppo e Tutela. La tavola rotonda a Latina : Nell’ambito del Salonedell’Olio, delle Olive e dei Sapori Pontini, sabato 9 Febbraio, alle ore 14:30, al Palazzo M diLatina, si terrà la tavola rotonda “Prospettive dellafiliera olivicola pontina: azioni di sviluppo e tutela”. L’incontro seguirà al convegno/premiazionedel XIV Concorso “L’Olio delle Colline” ed èdestinato a tutti gli operatori olivicoli della provincia di Latina,olivicoltori, frantoiani, confezionatori olio e olive da tavola, ...

WhatsApp per iPhone si può sbloccare con Touch ID o Face ID per una maggiore Tutela della privacy : Con l’aggiornamento appena pubblicato, WhatsApp per iPhone tutela meglio la privacy degli utenti. Chi lo desidera, ora può impostare l’accesso all’app tramite Touch ID o Face ID, ossia tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. La versione che supporta questa novità è la 2.19.20, in caso non abbiate ancora fatto l’aggiornamento consigliamo di installarlo. Una volta installata la versione aggiornata ...

Tutela ambiente e regolarità edilizia : decine di controlli della polizia municipale di Loano :

Migranti - Salvini Tutela l’interesse della Lega contro l’interesse dello Stato : “Rifarei tutto. E non mollo”. Matteo Salvini non è quel genio della tattica che una stampa sempre pronta a incensare chi governa descrive. La sua lettera al Corriere della Sera di oggi indica una scelta precisa che può segnare l’inizio della sua parabola discendente: il cambio di linea sulla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri. In un primo momento Salvini era disposto a farsi processare, per trasformare lo ...

Per Davines packaging a impatto zero e Tutela della biodiversità : ... è generato da prodotti con packaging a Co2 compensata dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e mediante progetti di riforestazione e tutela di aree boschive in diverse aree del mondo. Davines ...

Foggia - due bombe al negozio in 3 mesi. Lo sfogo della titolare : “Stato non ci Tutela - non è vita da Paese civile” : Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti di forniture per estetisti e parrucchieri che si trova alla periferia di Foggia. Ignoti verso le 2.30 hanno piazzato il potente ordigno davanti alla saracinesca. Il boato è stato udito in gran parte della città. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. Divelte le saracinesche, in frantumi l’insegna luminosa e danni anche a parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenuti ...

Agroalimentare : 'Gragnano città della pasta' diventa Consorzio di Tutela : Napoli, 23 gen. (Labitalia) - La Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019 ha formalmente riconosciuto[...]

'Gragnano città della pasta' diventa Consorzio di Tutela : Roma, 23 gen., askanews, - La Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019 ha formalmente riconosciuto il Consorzio 'Gragnano città della pasta' come Consorzio di tutela. Il Consorzio riunisce 14 produttori ...

Anm a Tutela : le dichiarazioni di Salvini sul decesso del cittadino tunisino sono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti che stanno coordinando i magistrati, gli unici ad essere competenti, sulla base di rigidi parametri costituzionali, a dirigere le attività ...