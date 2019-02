Traffico Roma del 24-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 24-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDDO ANULARE E SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA ...

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al Traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Traffico Roma del 23-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane questa mattina sulle strade della capitale regolare anche sul Raccordo Anulare su tutte le principali vie di accesso a città e possibilmente metti poi in via Cassia per un incidente nei pressi di via ...

