Padova | muore a 10 anni per tumore | la madre | ' Non voglio le esequie | ho perso la fede'

Padova - scontro frontale tra due auto : Valentina muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni, che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Pensano sia influenza ma è un misterioso virus : medico Padovano muore in meno di una settimana : Salvatore Albanese, medico padovano famosissimo nella città veneta, è morto a causa di un misterioso virus che all'inizio tutti credevano fosse solo una semplice influenza. In meno di una settimana avrebbe compromesso tutti gli organi vitali. "Salvatore amava la nostra terra ma soprattutto le persone. Anche noi gli abbiamo voluto bene e continueremo a seguire i suoi insegnamenti ma soprattutto la sua opera".Continua a leggere

Padova. Sonia muore a 49 anni - lo stesso giorno del figlioletto perso 12 anni fa : Il piccolo Filippo era mancato improvvisamente a soli 8 mesi tra le sue braccia, il 27 gennaio 2007. Ieri, dodici anni, Sonia è spirata a Monselice in seguito a una crisi cardiaca. Aveva 49 anni ed era un'infermiera.Continua a leggere

Lutto a Padova - Giacomo perde la battaglia contro il cancro e muore a 9 anni : Giacomo Nalon è morto a 9 anni sconfitto da un neuroblastoma, un tumore che colpisce soprattutto i bambini. In tutto il paese, San Giorgio delle Pertiche, è Lutto: la sua è infatti tra le famiglie più famose, essendo il nonno lo storico fondare della Omas, fabbrica che si occupa di macchinari utensili.Continua a leggere

Padova : carabiniere va in pensione ma muore dopo pochi giorni tra le braccia della moglie : Una storia decisamente molto triste quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Padova. Un uomo, di appena cinquantaquattro anni, Pierantonio Garbin, è deceduto pochi giorni dopo essere arrivato alla tanto "agognata" pensione. L'uomo, carabiniere del piccolo comune di Conselve, aveva raggiunto da pochissimo l'età per poter andare in pensione, ma purtroppo è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava ...

Padova - si sottopone a biopsia ma non si risveglia dall’anestesia : Elisabetta muore a 50 anni : Elisabetta Pelosin è morta a 50 anni per una complicanza sopraggiunta nel corso di un test di routine. Aveva notato un sospetto rigonfiamento all'altezza della coscia e per questo si era sottoposta ad una biopsia dalla quale non si è più risvegliata. Il sindaco di Sandono di Massanzago: "Una tragedia che sconvolge tutti".Continua a leggere