Morte Marco Pantani – Max Biaggi dal cuore d’oro : il commovente post il giorno dopo del 15° anniversario del decesso del Pirata [FOTO] : Max Biaggi commovente sui social: il post per ricordare Marco Pantani il giorno dopo il 15° anniversario del suo decesso Tutto il mondo dello sport e del ciclismo ha ricordato ieri Marco Pantani, nel giorno del 15° anniversario della sua scomparsa. Tantissimi i post social dedicati al Pirata, in un giorno tanto doloroso ma anche ricco d’amore. Tra i messaggi social, ci ha particolarmente colpito quello di Max Biaggi: una foto insieme ...

Max Biaggi : fidanzata - incidente e figli. La carriera del pilota : Max Biaggi: fidanzata, incidente e figli. La carriera del pilota fidanzata Max Biaggi e carriera Poteva riuscirci solo lui, Max (all’anagrafe Massimiliano) Biaggi, pilota del motomondiale e super-rivale di un’altra grande icona del motociclismo mondiale, Valentino Rossi. Nell’ultima intervista rilasciata alle telecamere di Domenica In, al cospetto della regina del programma di cui è tornata al timone, Mara Venier, Max Biaggi si racconta, ...

Max Biaggi : fidanzata - incidente e figli. La carriera del pilota : Max Biaggi: fidanzata, incidente e figli. La carriera del pilota fidanzata Max Biaggi e carriera Poteva riuscirci solo lui, Max (all’anagrafe Massimiliano) Biaggi, pilota del motomondiale e super-rivale di un’altra grande icona del motociclismo mondiale, Valentino Rossi. Nell’ultima intervista rilasciata alle telecamere di Domenica In, al cospetto della regina del programma di cui è tornata al timone, Mara Venier, Max Biaggi si racconta, ...

Domenica Live/ Bianca Atzei : 'Max Biaggi mi amava alla follia e io ho dato tutta me stessa - ma oggi...' : A Domenica Live Rewind spazio a Bianca Atzei, che ripercorre il suo amore al fianco di Max Biaggi e l'incidente che... , 6 gennaio 2019,

Max Biaggi torna a correre in moto : «In pista tra due mesi». Dopo l'incidente aveva detto : «Mai più» : Il 47enne quattro volte campione del mondo in 250 e due volte iridato in Superbike non ha però fatto trapelare altre notizie sul luogo del suo ritorno in pista. Si torna in pista tra 2 mesi! In quale ...

Max Biaggi torna in a correre in moto : «In pista tra due mesi». Dopo l'incidente aveva detto : «Mai più» : Il 47enne quattro volte campione del mondo in 250 e due volte iridato in Superbike non ha però fatto trapelare altre notizie sul luogo del suo ritorno in pista. Si torna in pista tra 2 mesi! In quale ...

Max Biaggi torna in pista : "Tra 2 mesi torno in pista, dove? Lo scoprirete presto .... news on air...". Così, su Instagram, Max Biaggi annuncia il suo ritorno in pista a un anno e mezzo dal terribile incidente durante una ...

Max Biaggi : "Torno in pista tra due mesi" : Si torna in pista tra 2 mesi! In quale circuito ? Lo scoprirete presto, molto presto? pic.twitter.com/ze6uSnfKUk - Max Biaggi, @maxBiaggi, 3 gennaio 2019 Max Biaggi annuncia su social che sarà di ...

Max Biaggi - 'Tra due mesi torno in moto' / Il pilota romano pronto a rimontare in sella - ma in che categoria? : Max Biaggi spiazza tutti: 'Tra due mesi torno in moto'. Il pilota romano a sorpresa si prepara per un grande ritorno dopo il brutto incidente del 2017

Moto - Max Biaggi annuncia : ''Tra due mesi torno in pista'' : ROMA - Max Biaggi torna in pista. Dove? Mistero, per ora. Ma è bastato un messaggio, abbastanza criptico, del 47enne pilota romano per scatenare l'entusiasmo dei fan: 'Tra 2 mesi torno in pista, dove? ...

Moto – Max Biaggi torna in pista : l’annuncio social che incuriosisce i fan [FOTO] : Importanti novità nell’aria per Max Biaggi: il 47enne romano pronto a tornare in pista Max Biaggi ha smesso di correre in pista dopo l’incidente avvenuto nel giugno 2017 mentre si allenava con la Moto da Supermotard sulla pista del Sagittario, a Latina. Il 47enne romano è tornato in pista lo scorso settembre in sella ad una due ruote della Moto e, adesso, lascia fremere i fan per un po’ con un importante annuncio sui ...

Max Biaggi sulle orme di… Valentino Rossi - il Corsaro spiazza tutti : “ecco cosa ho in mente” : Nella pRossima stagione Max Biaggi ha in mente di seguire le orme di Valentino Rossi, svelando i propri progetti per questo 2019 che sta per arrivare sulle orme di Valentino Rossi, questo è l’obiettivo di Max Biaggi per il 2019, stagione che segna l’esordio del Max Racing Team in Moto3. Dopo le esperienze nel CIV e nel CEV, il Corsaro ha deciso di approdare nel Motomondiale, puntando inizialmente sul solo Aaron Canet per ...

MotoGp – Lorenzo copia Biaggi nello stile di guida? Max stuzzica (amichevolmente) lo spagnolo : la replica di Jorge : Botta e risposta tra Jorge Lorenzo e Max Biaggi su Twitter: l’amichevole scambio di battute tra il pilota spagnolo e l’ex motociclista italiano Jorge Lorenzo e Max Biaggi sono amici e si stuzzicano amichevolmente a distanza. Dopo che il pilota spagnolo ha postato sul suo profilo Twitter il video della prima vittoria in Ducati, l’ex motociclista romano ha commentato lo stile del collega. “Max Biaggi style 4.0″: ...

Bianca Atzei rompe il silenzio su Max Biaggi : “Rifarei tutto” : Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi dopo la fine del loro amore, le lacrime e le dichiarazioni di lui a Domenica In. Qualche settimana fa il campione di Moto Gp era stato ospite del salotto di Mara Venier. Nel corso dell’intervista rilasciata alla conduttrice, Biaggi aveva parlato anche della rottura con la cantante. Senza mai fare il suo nome, il pilota aveva svelato i motivi che l’avevano spinto a lasciarla dopo che lei gli ...