Maltempo | Coldiretti | nei campi serre distrutte e incendi a causa del vento

Maltempo - Coldiretti : danni alle colture dallo sbalzo termico : Lo sbalzo termico improvviso arriva dopo un lungo periodo di caldo fuori stagione che ha mandato in tilt le coltivazioni che si stanno predisponendo alla ripresa vegetativa con l’inizio del rigonfiamento delle gemme nelle piante da frutto: è l’allarme lanciato da Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo con un brusco abbassamento delle temperature. “La finta primavera con temperature minime di 2,2 gradi superiori alla media nella ...

Maltempo e gelate - Coldiretti : situazione drammatica della filiera dell’olio - crack da un miliardo per gli agricoltori : Maltempo e gelate sono costate agli agricoltori italiani di olio quasi un miliardo di euro nel 2018, a causa del dimezzamento della produzione (-57%), che è scesa ai minimi storici gettando sul lastrico decine di migliaia di aziende, soprattutto al Sud. E’ quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti che evidenzia la situazione drammatica della filiera dell’olio in Italia dopo che le calamità hanno portato il raccolto sotto i 185 milioni ...

Inflazione - Coldiretti : gli effetti del Maltempo di fanno sentire anche sul carrello della spesa : In controtendenza all’andamento generale balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 6,7% rispetto allo scorso anno dopo che la neve e il gelo hanno distrutto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull’Inflazione a gennaio con gli effetti dell’ondata di maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Maltempo - ancora neve al Brennero. La Coldiretti : "In dieci anni bruciati 14 miliardi di euro per eventi climatici straordinari" : Rischio slavine e disagi al Nord. Allerta nel Bolognese. Il sindaco di Argelato, comune colpito dall'esondazione del fiume Reno: "Siamo sotto l'acqua, servono più uomini e mezzi"

Maltempo : Coldiretti - danni per milioni : ANSA, - BOLOGNA, 3 FEB - "Sono finiti sott'acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminati a grano" e "risultano invasi dal fango anche terreni preparati per le bietole e il mais con l'esondazione ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : “Valutiamo la richiesta dello stato di calamità” : “Stiamo rilevando i danni insieme con i nostri tecnici e nostri associati per verificare se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità“: lo ha dichiarato Valentina Borghi, presidente di Coldiretti Bologna. “Cio’ che si e’ verificato sul Reno ci deve far riflettere sulla necessita’ di una rigorosa prevenzione. Bisogna avere gli strumenti per intervenire con celerita’ proprio per evitare ...

Maltempo - Coldiretti : "Danni all'agricoltura per milioni di euro" - : L'associazione lancia l'allarme: "Tutta la penisola è interessata, le esondazioni hanno distrutto centinaia di ettari di coltivazioni". Negli ultimi dieci anni gli eventi estremi causati dal ...

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni : 11.20 Sott'acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminati a grano.L'allarme è lanciato da Coldiretti,secondo la quale risultano invase dal fango anche altre colture con l'esondazione del Reno in Emilia.Ma l'agricoltura è stata colpita in tutta la penisola, dalla Toscana alla Campania,dove il Sarno non ha retto alla piena e ha provocato danni ingenti a serre e colture in pieno campo. Da un primo monitoraggio sugli effetti dell'ondata di ...

Coldiretti : i prezzi delle verdure sono aumentati a causa del Maltempo : Il freddo e il gelo colpiscono i raccolti di verdure e ortaggi aggravando le gravi perdite subite dall'inizio dell'anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati. È quanto emerge dal monitoraggio ...

Maltempo - Coldiretti : il gelo fa schizzare i prezzi delle verdure nel carrello : Il freddo e il gelo colpiscono i raccolti di verdure e ortaggi aggravando le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati: lo rileva Coldiretti in riferimento agli effetti dell’ondata di Maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – sottolinea la Coldiretti – ha interessato anche altri Paesi produttori europei e del nord africa con il taglio dei ...

Maltempo - Coldiretti : la neve è una manna per i campi secchi in inverno : Dopo un inizio inverno anomalo segnato da incendi boschivi e campi aridi per la mancanza di precipitazioni nel 2019 al nord, l’arrivo della neve è manna per le campagne in allarme per le riserve idriche sulle montagne, nei fiumi, nei laghi e nel terreno necessarie alle coltivazioni nel momento della ripresa vegetativa. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’arrivo della neve per scongiurare una preoccupante siccità fuori ...

Coldiretti : PIL con il segno meno nelle campagne per effetto del Maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Maltempo - Coldiretti : l’arrivo della neve salva le campagne dalla siccità : l’arrivo di pioggia e neve salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione con l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree del nord mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ondata di Maltempo che interessa la Penisola nei cosiddetti giorni della merla. Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, ...