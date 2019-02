Il review-bombing degli utenti cinesi colpisce l' horror Devotion per un riferimento al

eurogamer

(Di domenica 24 febbraio 2019) Ill'ottimodisponibile su Steam, "", titolo che stava collezionando ottime valutazionifino a quando non è successo qualcosa di strano.Come riporta Eurogamer.net, il gioco è sviluppato dalla società taiwanese Red Candle Games, e stava andando molto bene su Steam, fino a quando è venuto a galla unal famoso meme su Winnie the Pooh e Xi Jinping, Segretario generale del Partito Comunista Cinese nonché Presidente della Repubblica popolare cinese.Neanche a dirlo, tale genere di riferimenti non sono certamente visti di buon occhio in Cina, e sul gioco è infatti piombata una pioggia di recensioni negative.Leggi altro...