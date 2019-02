Gli staff di Conte & Co più cari di quelli di Renzi

Gli staff di Conte & c più cari di quelli di Renzi : In testa , dopo il premier, gli uffici di Fontana, Fraccaro e della Bongiorno Sorpresa: proprio il governo gialloverde che aveva come bandiera il taglio dei costi della pollitica, li ha fatti ...

Slittino – Coppa del mondo - tutti i risultati deGli azzurri a Sochi : Italia ai piedi del podio nella staffetta : Sochi, Italia 4ª nella staffetta. I risultati delle sprint e le classifiche finali di Coppa del mondo di doppio, singolo femminile e maschile Russia padrona a Sochi nelle sprint che hanno chiuso la Coppa del mondo di Slittino artificiale. Il risultato più importante è arrivato nell’ultima gara, quella del singolo maschile, perché bissando il successo ottenuto in mattinata, Semen Pavlichenko si è assicurato per la prima volta in ...

Biathlon – Europei 2019 - la Russia vince la medaGlia d’oro nella staffetta single mixed : Italia 12ª : Lardschneider/Cappellari dodicesimi nella single mixed. La Russia vince nonostante un giro di penalità Il giro di penalità di Evegeniya Pavlova non ha impedito alla Russia di portare a casa la medaglia d’oro nella staffetta single mixed agli Europei di Biathlon. Dmitry Malyshko ha regalato il trionfo alla compagna arrivando al traguardo con 20 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 29 sul francese Aristide Begue, con la ...

Harry e William sempre più lontani : dividono anche lo staff per non far litigare le moGli Meghan e Kate : Dopo le residenze, i principi William e Harry dividono anche lo staff. Fino a ieri infatti, i due fratelli hanno sempre avuto un’unica corte, fatta di pubbliche relazioni, addetti alla sicurezza e servitori. Il Sunday Times ha rivelato infatti che nelle prossime settimane i collaboratori comuni, a cominciare dai responsabili della comunicazione, i portavoce che gestiscono l’immagine mediatica, verranno divisi per soddisfare meglio le diverse ...

Tapiro d’Oro per Wanda Nara - la moGlie di Icardi ermetica davanti a Staffelli : “non so cosa dire” [VIDEO] : Wanda Nara riceve l’ennesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, la Wags parla a stento con l’inviato di Striscia La Notizia Non è il primo Tapiro d’oro per Wanda Nara, ma è sicuramente il più ‘pesante’. Dopo la polemica che ha coinvolto Icardi e la fascia da capitano dell’Inter, la Wags si è espressa a stento sull’argomento, lasciandosi andare alle lacrime solo a ‘Tiki Taka’. La ...

Almeno 7 consiGli per aumentare la sicurezza su Facebook : parla lo staff di Zuckerberg : Da un paio d'anni a questa parte si parla con preoccupazione crescente di un delicato tema come quello della sicurezza su Facebook. Privacy e tanto altro ancora al centro di critiche e vulnerabilità più o meno note, al punto che oggi 5 febbraio ci arrivano alcune dritte direttamente dallo staff di Zuckerberg. In particolare, ci sono Almeno 7 punti che vanno trattati con grande attenzione, a maggior dopo alcuni aggiornamenti che vi abbiamo ...

Sanremo 2019 - tapiro gigante per Claudio BaGlioni. Staffelli : 'Ma chi te l'ha fatto fare' : Sanremo 2019 ai blocchi di partenza. Prevista per oggi 4 febbraio alle 12.30 la conferenza stampa di presentazione del Festival, che anticipa la partenza ufficiale, quella di martedì 5 febbraio in ...

Previsioni Meteo - staffetta di cicloni atlantici fino al 3 Febbraio : maltempo diffuso con freddo - neve e nubifragi [MAPPE e DETTAGli] : 1/22 ...

Short track - Mondiali junior 2019 : bronzo per la staffetta femminile. L’Italia chiude con tre medaGlie : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la terza ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha chiuso la spedizione iridata con un altro bronzo (il terzo), questa volta conquistato dalla staffetta femminile. A salire sul podio ci ha pensato il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Confortola, Gloria Ioriatti. Le azzurre hanno ...

M5s - lo staff di Carla Ruocco : "Ha un posto tra le autorità?". La mail per sbaGlio viene inviata a tutti - Sky TG24 - : La risposta a un invito a un convegno della Camera sulla Shoah finisce per errore a tutti i parlamentari. E le opposizioni ironizzano: "È finito il tempo in cui il Movimento 5 stelle voleva combattere ...

Biathlon – Staffetta Ruhpolding : Dorothea Wierer non sbaGlia un colpo - ma l’Italia è fuori dalla top 10 : Dorothea Wierer non sbaglia un colpo, ma l’Italia è undicesima nella Staffetta di Ruhpolding. Vince la Francia Con un’altra delle sue big a riposo, l’Italia finisce ancora fuori dalla top ten nella Staffetta femminile, La settimana scorsa era stata Dorothea Wierer a saltare la gara a squadre di Oberhof, stavolta a restare fuori è Lisa Vittozzi, reduce da tre podi consecutivi in gare individuali. Così a Ruhpolding ...

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : Francia in trionfo - Italia undicesima. Pesano Gli errori di Gontier : La Francia ha vinto la Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Le transalpine hanno sfatato un autentico tabù visto che non si imponevano nella località tedesca addirittura dal 1994, oggi il quartetto è stato perfetto (solo quattro ricariche utilizzate) e ha festeggiato con pieno merito facendo sempre gara di testa: Simon e Bescond egregie nelle prime due frazioni, Braisaz poi si scatena e allunga ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoGlioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...