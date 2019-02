Fiorentina | Pioli | Il rigore? Io non fischierei mai certi falli di mano

Fiorentina-Inter - Pioli : 'Rigore alla fine? Certi falli di mano non li fischierei mai' : ... "È stata una partita talmente piena di episodi che è difficile fare una valutazione sull'arbitraggio " ha dichiarato l'allenatore viola a Sky Sport - Certi falli di mano non li fischierei mai, ma ...

Fiorentina - Pioli : "Se gli arbitri li fischiano - significa che li ritengono rigori" : Un pari arrivato nel recupero, e che recupero!, con un rigore contestatissimo al termine di una partita in cui il Var e l'arbitro Abisso sono stati protagonisti forse ancor più di Fiorentina e Inter . ...

Fiorentina-Inter - Pioli : “La mia squadra non si arrende mai” : FIORENTINA INTER 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “Io non posso dire ai miei di saltare con le mani legate dietro la schiena. Siamo stati in vantaggio troppo poco e l’Inter ci ha rimontati. Ma la mia squadra […] L'articolo Fiorentina-Inter, Pioli: “La mia squadra non si arrende mai” ...

Fiorentina-Inter - Pioli : “l’episodio nel finale? Rigori del genere li fischiano” : Pareggio scoppiettante nel posticipo tra Fiorentina ed Inter, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport: “episodi da Var? Abbiamo giocato poco e visto tanti episodi da Var, Rigori del genere li stanno fischiando. Siamo stati in vantaggio per troppo poco tempo, abbiamo sbagliato sull’1-1, la mia squadra non si arrende mai e questa è una grande qualità. Abbiamo grande motivazione per la ...

Fiorentina-Inter - probabili formazioni : Pioli con il dubbio Simeone : FIORENTINA INTER probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Inter, valido per la 25° giornata di Serie A. Viola chiamati a confermare il trend positivo delle ultime settimane, 10 punti in 7 partite e squadra imbattuta dal 26 Dicembre. Inter alla ricerca della terza vittoria consecutiva al fine di mantenere […] L'articolo Fiorentina-Inter, probabili formazioni: Pioli con il ...

Fiorentina : Pioli - settimana importante : ANSA, - FIRENZE, 22 FEB - "Con la partita di domenica contro l'Inter si apre una settimana importante, ci arriviamo bene mentalmente e fisicamente, consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma ...

Fiorentina - Pioli : "Chiesa simulatore? Ex calciatori basta pontificare" : Stefano Pioli, 53 anni, allenatore della Fiorentina. Lapresse La settimana nerazzurra inizia domenica sera. Al Franchi arriva l'Inter, poi mercoledì si replica con l'Atalanta nella semifinale di ...

Fiorentina - Pioli e le tre sfide da brividi : "Siamo giovani e forti" : Stefano Pioli, 53 anni, allenatore della Fiorentina. Lapresse La settimana nerazzurra inizia domenica sera. Al Franchi arriva l'Inter, poi mercoledì si replica con l'Atalanta nella semifinale di ...

Fiorentina grandi sfide. Pioli : 'Siamo giovani e forti' : Stefano Pioli, 53 anni, allenatore della Fiorentina. Lapresse La settimana nerazzurra inizia domenica sera. Al Franchi arriva l'Inter, poi mercoledì si replica con l'Atalanta nella semifinale di ...

Serie A Fiorentina - Pioli vuole battere una big per spiccare il volo : Non che non sia già accaduto, esempio lampante la vittoria in Coppa Italia contro la Roma [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sulla Fiorentina ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? Senza compiti difensivi è più lucido e fresco» : SPAL-Fiorentina 1-4: NUMERI E STATISTICHE Tutto sulla Fiorentina Classifica Serie A La cronaca Serie A Fiorentina spal Pioli Chiesa pezzella Tutte le notizie di Fiorentina Per approfondire

Spal-Fiorentina - Pioli in tutta sincerità : “Var determinante per la vittoria” : Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato della vittoria della viola sul campo della Spal grazie anche alla decisione arbitrale voluta dalla sala Var “E’ stato un episodio determinante ma sarebbe stato un peccato per noi non vincere una partita che abbiamo meritato. Abbiamo creato tanto e sarebbe stato un peccato non concretizzare con un numero adeguato di reti“. E’ il commento alla vittoria per 4-1 contro la Spal del ...

Spal-Fiorentina 1-4 - succede di tutto : Semplici accarezza la vittoria poi Pioli dilaga [FOTO] : 1/19 Massimo Paolone/LaPresse ...

Fiorentina - Pioli : 'Con la Spal sarà dura - ci mancherà molto Pezzella' : Qualche dubbio, molte certezze e un'assenza pesantissima. Quella di Pezzella. La Fiorentina prepara in campo la sfida con la Spal, le ultime dai campi , e la presenta in conferenza stampa tramite la ...