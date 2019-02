Roma | vento forte | alberi e rami caduti

Disagi a Roma per il vento forte : alberi e rami caduti : A Roma, a causa delle forti raffiche di vento si segnalano alberi e rami caduti in strada o su auto: circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone. Le aree maggiormente colpite vanno da Monteverde all’Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Numerosi i rami e gli alberi caduti su auto in sosta. In zona Cassia una pianta ha colpito una vettura in movimento, ma ...

Maltempo - vento forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : muore uomo di 45 anni. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Transazione ecologica dell'economia - un evento a Roma per discuterne : Nell'ottobre del 2018 il Panel Internazionale sui Cambiamenti Climatici dell'ONU (Ipcc) ha pubblicato un report nel quale si legge a chiare lettere che contenere le emissioni climalteranti al 2% di aumento, così come previsto dagli accordi di Parigi, potrebbe non bastare: è invece necessaria una sterzata decisa verso l'obiettivo di un contenimento all'1.5% per evitare di provocare effetti disastrosi su "salute, stili di vita, ...

Roma - inventò il ‘morbo K’ per spaventare i nazisti e salvare decine di ebrei : addio ad Adriano Ossicini : Si era inventato una malattia contagiosissima, il ‘morbo K’, per salvare decine di ebrei Romani dalle persecuzioni nazifasciste e dai campi di sterminio dopo il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943. Adriano Ossicini aveva scelto la K per riprendere l’iniziale degli ufficiali nazisti Kesselring e Kappler, e mettere in fuga le Ss. Appena leggevano quella falsa diagnosi, infatti, i nazisti se ne andavano. Ossicini, morto ...

Eccezionale intervento al femore nell’Asl Roma 5 : Quasi sei ore di intervento grazie al quale una donna di circa 70 anni di Monterotondo potrà tornare finalmente a

La svolta di Simona Ibba ex assessora pd. Da assessora in Sardegna al convento di clausura in Romagna : Il cambio radicale di vita della 38enne, ingegnere elettronico: nel luglio scorso aveva rinunciato al suo incarico nella giunta dem di Sardara

Torna 'Cavalli a Roma' - evento tra sport e natura : Si potrà assistere a spettacoli con cavalli in libertà, convegni, masterclass, workshop, laboratori artigianali. Sono previsti il red carpet Biodiversità Made in Italy per tutelare e valorizzare le ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un evento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...