Perché il Chelsea dovrà saltare due sessioni di mercato : Stangata della Fifa sul Chelsea che nelle prossime due sessioni di mercato non potrà acquistare calciatori. Lo ha deciso la commissione disciplinare che ha sanzionato il club londinese per 29 violazioni relative ai trasferimenti e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, tra cui l'ex attaccante Bernard Traoré. Il Chelsea ha tre giorni per fare ricorso alla Commissione d'appello della Fifa, ma nel frattempo dovrà ...

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : Perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire

Sarri e il Chelsea - cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e Perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano Perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Higuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final

Chelsea - Hazard : 'Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no' : PARIGI, FRANCIA, - 'Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no' . Eden Hazard strizza di nuovo l'occhio ai blancos. Intervistato da 'France Football', il trequartista belga del Chelsea ...