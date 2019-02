Muore di tumore a 10 anni La mamma | Nessun funerale | non ci credo più L' ho vista

Papà malato di tumore incontra la figlia appena nata poi Muore : Brett Kinloch, un uomo di Linslade che è morto appena tre ore dopo la nascita di sua figlia più piccola.Continua a leggere

Caserta - Muore madre di 3 figli : uccisa da un tumore : Una terribile notizia giunge direttamente dalla provincia di Caserta, precisamente dal piccolo comune di Parete, dove purtroppo si deve registrare il decesso di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo, il tumore. La vittima è la quarantaquattrenne Raffaella, moglie e madre di ben tre figli, che è stata stroncata dal cancro contro il quale stava combattendo con le unghie e con i denti da ormai più di due ...

Caserta - Muore a 29 anni per un tumore : sognava di sposare la sua Anna : sognava di riuscire a portare all'altare la sua amata Anna e di trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una lunga vita assieme a lei. Invece, il 28enne Marco Calzolaio, titolare del bar 'Crema e Cioccolata' di via Nobel, ad Aversa, si è spento nelle scorse ore nella provincia di Caserta. A portarselo via così prematuramente un tumore maligno che non gli ha lasciato scampo. Un decesso che ha provocato un grande dolore in due comunità: quella ...

Madre e impiegata del tribunale Muore a 48 anni : lottava da anni contro un tumore : Anna Nicolini era malata da tempo. Lascia nel dolore il marito Fabio e un figlio di 13 anni. Dipendente del ministero della Giustizia, era al servizio del Cisia, il coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati.Continua a leggere

Taranto - Muore di tumore a 26 anni. Nella bara la pergamena della laurea che sognava di festeggiare : Domenico, un giovane di 26 anni di Palagiano (Taranto), l’ultimo esame lo ha fatto in ospedale, dove purtroppo è morto prima di poter festeggiare quel traguardo, la laurea, che per lui era fondamentale da raggiungere. I suoi familiari e amici hanno messo la sua pergamena Nella bara, accanto a lui.Continua a leggere

Non riesce a mangiare ma per i medici è stress : papà 35enne Muore per un tumore all’esofago : Ryan Greenan, 35 anni di Edimburgo, è morto a causa di un cancro all'esofago all'ultimo stadio, che si era diffuso anche ai polmoni e al fegato. Quattro mesi prima un medico gli aveva detto che la sua difficoltà nel deglutire cibo e acqua era dovuta ad ansia e stress: "Se avessero capito prima di cosa si trattava, sarebbe ancora vivo". Lascia due figlie di 8 e 11 anni.Continua a leggere

Terni - Muore a soli 12 anni a causa di un tumore : L'ennesima triste notizia riguardante la morte di una persona giovanissima proviene dalla provincia di Terni. L'intera comunità umbra, infatti, piange la piccola Azzurra Proietti, appena dodicenne, che si è spenta a causa di quel male che la attanagliava da diverso tempo e che alla fine se l'è portata via, nonostante i tantissimi tentativi di riuscire a sconfiggerlo. Un tumore, quello che è considerato oramai il "male del secolo", se l'è presa ...

Caserta : 32enne Muore per un tumore - si era sposata da poco più di un anno : Un'altra vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza, ha colpito, ancora una volta, la provincia di Caserta, precisamente il piccolo comune di Aversa. Natasha Migliaccio, infatti, una donna di appena trentadue anni è deceduta all'interno di una struttura sanitaria del nord Italia, dove stava ricevendo da diverso tempo delle cure contro il tumore che la affliggeva. Secondo quanto riferiscono i media locali, ...

Caserta : Luigi Muore a 17 anni - ucciso da un tumore : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo a causa di una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato alcuno scampo. Il drammatico episodio si è consumato negli scorsi giorni nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Teano, dove Luigi Aversano era residente. Si tratta di un ragazzo di appena diciassette anni, che ha perso la vita dopo aver lottato duramente per ...

Uk - Muore per tumore - la sorella : 'Riempiva tazze di sangue - per i medici non aveva nulla' : Quella che si è verificata qualche tempo fa nel Regno Unito è una vera e propria tragedia culminata, purtroppo, con la morte di una giovane donna, la trentasettenne Gemma Greenwood. Una vicenda che, però, continua a far discutere e sulla quale la sorella della vittima vorrebbe vederci chiaro. Secondo quanto riferisce Fanpage.it, infatti, è vero che ad uccidere la donna è stato un tumore all'intestino, ma dalle ultime dichiarazioni della citata ...

“Riempiva tazze di sangue” - ma per 10 mesi non le è stato detto del suo tumore : Muore a 37 anni : Gemma Greenwood, 37enne inglese, è stata uccisa da un tumore all'intestino diagnosticatole con colpevole ritardo dai medici: "Soffriva tanto, ma continuavano a dirle che non aveva nulla di sbagliato" ha ricordato la sorella. Prima di morire si è sposata in un reparto del Pendleside Hospice di Burnley, nel Lancashire.Continua a leggere

Napoli in lutto - la 24enne Maria Muore stroncata da un tumore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima, si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Arzano, dove a perdere la vita ancora una volta purtroppo è una giovane ragazza di appena ventiquattro anni, Maria Lanzillo, deceduta a causa di un tumore che non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, infatti, la ragazza ha lottato per ...

Venezia - Muore per un tumore : il supermercato assume la moglie al suo posto : Una vicenda molto grave che però si è conclusa in maniera positiva. Nella provincia di Venezia, precisamente nel comune di Favaro Veneto, una donna, Laura, è stata assunta nel supermercato in cui lavorava suo marito, il trentasettenne Gianluca Zambelli, purtroppo deceduto a causa di un tumore a soli trentasette anni. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Corriere della Sera, infatti, la donna adesso potrà cominciare a lavorare all'interno ...