Maltempo Calabria | su una barca a vela in avaria al largo di Crotone | salvato

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo Calabria : mareggiata a Rossano - “urge richieste dello stato di calamità” : In riferimento alla mareggiata del 14 febbraio, “la Regione Calabria chieda al Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di Calamità naturale a seguito degli ingenti danni che sono stati provocati dalla straordinaria burrasca che ha interessato le coste di Corigliano–Rossano gli scorsi mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019. Urge un intervento per ripristinare, ove possibile, lo stato dell’arenile e far fronte ai disagi ...

Maltempo Calabria : a Crotone la Protezione Civile inizia la verifica dei danni : “Il sopralluogo della Protezione Civile nazionale, affiancata dal Comune di Crotone, svoltosi il 12 febbraio è il primo passo necessario per una prima verifica dei danni prodotti dai tornado del 20 e 25 novembre. Si entra in una fase operativa che porterà alle determinazioni del Consiglio dei Ministri ed ai conseguenti provvedimenti a favore delle aziende danneggiate. Ci aspettiamo ora che Comune, Regione e le Parlamentari del territorio ...

Maltempo Calabria : “Bene dalla Regione l’avvio dell’iter di valutazione danni” : “Accogliamo positivamente l’avvio delle procedure che permetteranno alle nostre imprese, che hanno subito danni, di ottenere gli sgravi contributi previsti dalla normativa. Diamo atto per questo della sensibilita’ dimostrata dalla Regione a dare rapidamente seguito alle nostre istanze”. E’ quanto afferma, in una nota, Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria, in relazione all’avvio da parte del ...

Maltempo e gelo in Calabria : avviato l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale : È partito l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale a seguito dell’ondata di Maltempo e gelo che ha colpito nei mesi scorsi la Calabria. Sono infatti in corso le ispezioni da parte dei tecnici del dipartimento regionale all’Agricoltura per monitorare i danni subiti dalle imprese calabresi. Una sorta di mappatura che sta interessando gran parte delle aziende agricole calabresi prime vittime delle avversità meteorologiche che hanno ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Maltempo Calabria : “La protezione civile stima i danni a Crotone” : “In data odierna si e’ svolto sui luoghi e presso le imprese di Crotone interessati dalla tromba d’aria del 24 novembre 2018, ad opera di tecnici del Dipartimento nazionale della protezione civile, il sopralluogo originariamente stabilito per la scorsa settimana e, quindi, rinviato ad oggi a causa delle avverse condizioni meteorologiche”. Lo afferma in una nota la deputata M5S Elisabetta Barbuto. “Avevo gia’ ...

Maltempo Reggio Calabria : mareggiata a Scilla nella notte [VIDEO] : Un’intensa ondata di Maltempo ha colpito Reggio Calabria nelle scorse ore: la nota località di Scilla è stata nuovamente interessata da una forte mareggiata. I detriti hanno invaso il lungomare e la strada adiacente. Reggio Calabria: mareggiata a Scilla [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e ...

Maltempo - terminata l’allerta rossa in Calabria : disagi contenuti : Si è conclusa l’allerta meteo con codice rosso che ha interessato la Calabria per tutta la giornata di oggi. Il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile indica, infatti, una riduzione per la serata a codice giallo e verde per domani. Anche la Prefettura di Catanzaro ha preso atto del “miglioramento della fase previsionale e la perdurante assenza di criticità”. In ogni caso, ha sottolineato l’Ufficio territoriale ...

Maltempo Reggio Calabria : aereo in volo colpito da un fulmine - gli ultimi aggiornamenti : Un aereo in volo dell’Alitalia, diretto all’aeroporto di Reggio Calabria e proveniente da Roma, è stato colpito da un fulmine. Il velivolo è atterrato regolarmente allo scalo reggino. Il fatto è accaduto successo nella tarda serata di ieri ed è stato segnalato oggi dalla torre di controllo alla Prefettura. In un primo momento si era pensato che il fulmine avesse provocato danni alla fusoliera ma un successivo controllo a terra lo ha ...

Maltempo Reggio Calabria : frane e famiglie isolate - fulmine colpisce un aereo in volo : In considerazione dei messaggi di allertamento, relativi all’ondata di Maltempo prevista in provincia di Reggio Calabria, il Prefetto, dr. Michele di Bari, ha disposto l’attivazione “sin dalla mezzanotte di oggi 5 febbraio, del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche“: lo spiega la Prefettura in ...

Maltempo Calabria - i dati pluviometrici Arpacal : 140mm a Longobucco - 118mm a Mesoraca : Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal ha comunicato questa mattina alla Prefettura di Catanzaro, che aveva attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, sull’aggiornamento della situazione pluviometrica per le giornate ieri e oggi. “L’evento previsto per le giornate del 4 e 5 febbraio – è scritto nel documento – si è verificato principalmente lungo il versante orientale della Sila Piccola e della Sila Greca. I quantitativi di ...

Maltempo Calabria : albero cade su auto nel Vibonese - illeso conducente : La prefettura di Vibo Valentia segue l’evoluzione delle condizioni meteo: ieri si è tenuta, in via preventiva, una riunione dell’unità di crisi, che è rimasta comunque allertata per tutta la scorsa notte. Scuole chiuse oggi a Mileto, San Nicola da Crissa, Simbario, Polia, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno. Le forti raffiche di vento che sin dalla serata di ieri hanno interessato la provincia hanno ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia e Calabria - Sky TG24 - : Diramata l'allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. ...