gazzetta

: #Lazio #Strakosha l'insostituibile: con il #Milan nel destino - Gazzetta_it : #Lazio #Strakosha l'insostituibile: con il #Milan nel destino - LisandroCast87 : @MarcoDiMaro Io credo che il @sscnapoli non può e non deve aver paura del #Salisburgo se siamo un top club questa p… - e_marzano : @GruppoEsperti giocatori Lazio e udinese 6 politico.Faccio 343 con 1 tra strakosha,skorupski;ansaldi e2 tra rugani,… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Il, una finale di Coppa Italia nel mirino, il riscatto della, tutte scintille per Thomas, il portiere che non passa ai box. Il numero uno biancoceleste non ha saltato un minuto ...