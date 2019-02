Inter | per Rakitic non è ancora fatta | tutte le squadre sul centrocampista del Barca

Inter - possibile cessione per Icardi : la Juventus potrebbe provarci in estate : Mauro Icardi sarà il nome più gettonato del prossimo mercato estivo. Il centravanti argentino lascerà quasi certamente l'Inter dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto rompere con lo spogliatoio e perdere la fascia di capitano, affidata dal club a Samir Handanovic. La trattativa del rinnovo, quindi, non c'entra nulla con quanto sta succedendo anche se fino a qualche settimana fa sembrava essere questa la principale problematica nel ...

Inter - Spalletti : «Icardi? Spero rientri presto. Possiamo ancora crescere» : APPIANO GENTILE - L' Inter di Luciano Spalletti riparte dalla Fiorentina . Dopo aver eliminato senza problemi il Rapid Vienna in Europa League, i nerazzurri sono pronti a sfidare i viola al Franchi ...

Inter - Spalletti 'Ottimista per finale di stagione - non ho paura' : MILANO - 'Spero che Mauro Icardi torni presto, ma l'Inter non dipende da un solo giocatore', parola di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Domani l'Inter si presenta al ...

Inter - Spalletti : "A Firenze per vincere. Icardi? Spero torni presto - ma non dipendiamo da uno solo" : Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League l'Inter si rituffa sul campionato, dove domenica sera affronterà la Fiorentina nel posticipo del Franchi. Obiettivo numero uno per Spalletti , ...

Fiorentina-Inter - Spalletti sicuro : “non sarà semplice - ci sarà da soffrire. Icardi? Spero rientri presto” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match con la Fiorentina, parlando anche del caso relativo a Mauro Icardi Il difficile match di Firenze, l’Eintracht come avversario di Europa League e il caso Icardi. Sono questi gli argomenti trattati da Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Spada/LaPresse Interrogato sulla partita del Franchi, l’allenatore nerazzurro ha ...

Inter - la sorella di Icardi ancora contro Wanda Nara : “isolato da squadra e famiglia per colpa della moglie” : Ivana Icardi ha puntato il dito contro Wanda Nara, moglie del fratello Mauro, messo da parte dallo spogliatoio dell’Inter Ivana Icardi non si può certo dire che ami Wanda Nara. La sorella di Mauro Icardi, centravanti dell’Inter, crede che la moglie di Maurito gli stia facendo del male e ad ogni occasione utile lo sottolinea. Ivana lo ha fatto anche oggi ai microfoni di Diva & Donna: “Ho deciso di espormi perché il ...

NBA : incidente in auto per Karl-Anthony Towns - Interrotta la striscia da record : L'essere sempre stato presente sul parquet sin dal giorno del suo esordio era stato uno dei principali motivi d'orgoglio per Karl-Anthony Towns. Mai un'assenza, un infortunio o una gara di riposo. Mai,...

Ecco chi è Luka Jovic - il pericolo numero uno per l’Inter nel mirino delle big : Sono andati in scena i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Europa League, Inter e Napoli hanno evitato le squadre più pericolose come Arsenal, Chelsea e Siviglia ma Francoforte e Salisburgo non sono avversari da sottovalutare. In particolar modo i tedeschi rappresentano un osso durissimo, il punto di forza è sicuramente Luka Jovic, attaccante finito nel mirino delle più importanti big europee e che nel prossimo mercato sarà ...

Icardi-Inter - altro scontro? Ecco l'offerta per il rinnovo : le cifre : A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come la prossima settimana la società di corso Vittorio Emanuele farà pervenire all'argentino una proposta che reputano adeguata ...

Milan - Gattuso : "Temevo questa sfida. Terzo posto? Metterei la firma per arrivare quarti dietro l'Inter" : Con il 3-0 all'Empoli il Milan ha consolidato il quarto posto in classifica, potendo guardare con serenità all'andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio: "Non era una vittoria ...

L'Uefa 'avvisa' Ramos : stangato ex Interista per giallo voluto - : Sono state due settimane tormentate quelle che hanno segnato il ritorno delle Coppe Europee con gli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di Europa League . I risultati sorprendenti non ...

Inter - Brozovic colpisce ancora : sfottò social per Soares : La vittoria sul Rapid Vienna, con tanto di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, ha rallegrato un po' tutti in casa Inter. Nonostante le ultime settimane non proprio serene a causa di ...