ilgiornale

: RT @ilgiornale: Record di clandestini a #Milano e provincia 'Crimini in aumento' - rnorega : RT @ilgiornale: Record di clandestini a #Milano e provincia 'Crimini in aumento' - Ramst3 : RT @ilgiornale: Record di clandestini a #Milano e provincia 'Crimini in aumento' - qvantis : RT @ilgiornale: Record di clandestini a #Milano e provincia 'Crimini in aumento' -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La Lombardia al primo posto per la presenza di stranieri (la maggior parte in regola, ma molti sono anche i) e per l'accoglienza. Con notevoli conseguenze negative, sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato con un'ampia indagine, sul fronte della criminalità. "La chiusura dei porti - dichiara l'esponente di Fdi - e la conseguente diminuzione dei flussi migratori risulterà positiva sicuramente per la nostra regione, ostaggio ancora oggi delle politiche scriteriate di accoglienza dei governi di centrosinistra passati".De Corato fornisce dati di Istat, Orim (Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità), commissioni parlamentari, Viminale. "È doveroso - aggiunge - guardarsi indietro e vedere quanto un fenomeno non controllato e spesso foraggiato, aiutato e sponsorizzato, abbia nuociuto alla nostra regione". E sull'accoglienza: "La ...