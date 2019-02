Napoli | la crisi d' identità di Mertens | mancano gol | invenzioni e veleno

Ancelotti a Sky : «Il Napoli non è in crisi - è la squadra che tira più in porta». : Il debutto in Europa League Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a Sky Sport alla vigilia di Zurigo-Napoli di Europa League. «Sono sempre emozionato quando si tratta di competizioni europee. Anche se sono inesperto di Europa League (non l’ha mai giocata). Stiamo bene fisicamente. Non faremo molti cambi, ci teniamo a far bene in questa competizione molto lunga». «Il Napoli non è in crisi, siamo la squadra che tira più in porta anche se non ...

Napoli - la crisi di Mertens : tanti errori e un solo gol in tre mesi : Due errori che gridano ancora vendetta, che lasciano strozzato in gola l?urlo per una gioia che non è arrivata. È durata 62 minuti la gara di Dries Mertens a Firenze, un?ora...

"A Napoli per aiutare famiglie e imprese vittime della crisi" : L'associazione "Angeli della Finanza" apre un sede nel capoluogo campano: "Tante richieste di aiuto da parte di chi non...

Milan-Napoli 2-0 : è la prima crisi del Napoli di Ancelotti : Doppietta di Piatek È il primo vero passaggio a vuoto della gestione Ancelotti. Il Napoli fallisce uno degli obiettivi della stagione. E gioca una delle partite più impalpabili di questi mesi. Non sappiamo se la parola crisi sia adatta o meno. Sta di fatto che il Napoli perde 2-0 col Milan ed esce dalla Coppa Italia. Il risultato è giusto. È Piatek a decidere la partita con una doppietta nel primo tempo. Da centravanti. Come non lo era mai stato ...

GAZZETTA. Napoli - Insigne in crisi. Il discorso potrebbe ampliarsi : Oggi Lorenzo Insigne vive un momento di crisi prolungata come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport : 'La prestazione di sabato sera ha evidenziato che l'involuzione di Lorenzo ...

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...

'Mazzolati' - Napoli in crisi di nervi tra cori razzisti e gialli inventati : Adesso il tecnico ipotizza la rinuncia del Napoli a giocare in caso di altri spettacoli vomitevoli come quello del Meazza: il presidente della Federcalcio, Gravina, ricordi a quello degli arbitri, ...

«Mazzolati» - Napoli in crisi di nervi tra cori razzisti e gialli inventati : È crollato nel finale, momento spesso fortunato per il Napoli: ko contro l?Inter e la Juve a +9. È successo tutto negli ultimi 15?, recupero compreso: l?espulsione di...

Il Napoli si scopre sull’orlo di una crisi di nervi (i buu razzisti non bastano a spiegarla) : Il Napoli perde la testa e la partita Il Napoli perde la testa e la partita. All’80esimo di Inter-Napoli scopriamo incredibilmente e inaspettatamente una squadra sull’orlo di una crisi di nervi. Koulibaly ferma Politano con una mano sulla spalla. È ammonizione, non è ammonizione? Mazzoleni lo ammonisce. Poco importa. Koulibaly era diffidato ma tra tre giorni c’è il Bologna non il Real Madrid. Koulibaly, lo spiega Ancelotti nel ...

Napoli - Koulibaly è l'anima degli azzurri. Insigne - adesso è crisi : Il Napoli esce sconfitto dal big match contro l'Inter , con le polemiche per l'espulsione di Koulibaly che hanno scatenato il nervosismo finale, costato il cartellino rosso anche a Insigne. Proprio il ...

Gazzetta : Napoli-Spal - l’attacco degli azzurri è in crisi : Numeri e sensazioni La Gazzetta dello Sport racconta Napoli-Spal attingendo un po’ al gergo delle esagerazioni giornalistiche. Nel titolo della cronaca, si legge che l’attacco di Ancelotti è «in crisi». In effetti, Mertens e Insigne non vanno in gol in partite di Serie A dal 2 novembre scorso, Napoli-Empoli 5-1. Allo stesso modo, però, gli azzurri hanno realizzato otto reti nelle ultime quattro partite di campionato. Due ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.