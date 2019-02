Fitch conferma il rating dell’Italia «Ci aspettiamo elezioni anticipate» Bruxelles per

Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo : L'agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB . Non c'è dunque stato il downgrade che alcuni analisti temevano. Resta tuttavia l' outlook negativo . A pesare nel giudizio le ...

Conte - Fitch conferma solidità economica : 23.18 "Le valutazioni di Fitch confermano la solidità economica del nostro Paese e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo". Così il premier Conte. "Andiamo avanti-aggiunge-con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equità sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal Contesto internazionale". E conclude: "I fondamentali ...

Fitch non ci declassa - confermato il rating. Sospiro di sollievo per il governo : Il primo di una lunga lista di esami per l'economia italiana, e quindi per il governo gialloverde, registra un esito non doloroso. L'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio espresso lo scorso agosto sul rating dell'Italia, il parametro che misura l'affidabilità e la sostenibilità di un Paese: BBB con outlook negativo. La traduzione di questi parametri dice che non c'è stato un peggioramento. Niente di entusiasmante o da ...

Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo : “Tensioni tra Lega e 5 Stelle - rischio elezioni anticipate” : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che rimane critica verso il nostro Paese e sottolinea come ...

Fitch conferma il rating ma vede nero sull'Italia : Fitch ha confermato il rating sull'Italia a BBB. L'outlook è negativo. Il rating BBB e l'outlook negativo, spiega Fitch, "riflettono l'elevato livello del debito pubblico e l'assenza di interventi strutturali sui conti pubblici, la debolezza della qualità degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul debito pubblico".E ...

