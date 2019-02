Edoardo Raspelli sostituito da Vincenzo Venuto a Melaverde | Io offeso? No

Melaverde - Edoardo Raspelli “fatto fuori” : al suo posto alla conduzione del programma arriva Vincenzo Venuto. Lui : “Mi hanno detto : “baci e abbracci”” : Un piccolo caso televisivo è esploso nelle ultime ore a Cologno Monzese, perché Mediaset ha deciso di togliere, a sorpresa, Edoardo Raspelli dalla conduzione di Melaverde. Il giornalista e gastronomo è alla guida della trasmissione di Canale 5 dal 1999, affiancato dal 2010 da Ellen Hidding. I vertici dell’azienda gli hanno infatti comunicato che apparirà nello spazio dedicato al territorio fino a domenica 24 febbraio, sarà poi sostituito ...

Melaverde - Edoardo Raspelli sostituito da Vincenzo Venuto. «Non me lo spiego - ho dato tanto a Mediaset» : Edoardo Raspelli “Non riesco a spiegarmelo“. Edoardo Raspelli non nasconde lo sconcerto quando ci racconta che, da un giorno all’altro, Mediaset gli ha comunicato che nelle puntate di Melaverde in onda da marzo a maggio il suo posto sarà preso da Vincenzo Venuto. Il gastronomo apparirà nel programma domenicale fino al 24 febbraio prossimo, poi la conduzione passerà al biologo milanese che già in passato lo aveva affiancato ed ...

Mediaset - Edoardo Raspelli fatto fuori da Melaverde : parole di fuoco contro il Biscione : Edoardo Raspelli si sfoga con il sito Davide Maggio. Non nasconde lo sconcerto e anche la tristezza. Racconta che, da un giorno all’altro, Mediaset gli ha comunicato che nelle puntate di Melaverde in onda da marzo a maggio il suo posto sarà preso da Vincenzo Venuto. Il 24 febbraio prossimo la conduz

Melaverde - Edoardo Raspelli sostituto da Vincenzo Venuto. «Non me lo spiego - ho dato tanto a Mediaset» : Edoardo Raspelli “Non riesco a spiegarmelo“. Edoardo Raspelli non nasconde lo sconcerto quando ci racconta che, da un giorno all’altro, Mediaset gli ha comunicato che nelle puntate di Melaverde in onda da marzo a maggio il suo posto sarà preso da Vincenzo Venuto. Il gastronomo apparirà nel programma domenicale fino al 24 febbraio prossimo, poi la conduzione passerà al biologo milanese che già in passato lo aveva affiancato ed ...

Melaverde - Edoardo Raspelli : stop alla conduzione con tre mesi di anticipo : Edoardo Raspelli, il giornalista, scrittore e critico gastronomico, volto storico di Melaverde, il programma di Canale 5 dedicato all'enogastronomia e alle tradizioni culinarie del territorio italiano, non condurrà più il programma in onda ogni domenica mattina a partire dalle ore 12 per quanto concerne il resto della stagione televisiva 2018/19.L'ultima puntata che il pubblico di Canale 5 potrà vedere con Edoardo Raspelli alla conduzione ...