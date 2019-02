Consigliere Lega contro Emma Marrone | ' Aprire i porti? Apri le gambe | e fatti pagare'

Emma Marrone - Consigliere Lega la insulta : «Aprire i porti? Apri le gambe». Sarà espulso : «Faresti bene ad Aprire le tue c... facendoti pagare per esempio». È l'agghiacciante post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo...

"I porti? Apri le gambe..." E la Lega caccia il Consigliere per post choc : "Faresti bene ad Aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio". Contro Emma Marrone che dal palco aveva lanciato un appello a Matteo Salvini perché apra i porti, il consigliere comunale di Amelia (Terni) Massimiliano Galli si è lasciato andare a un commento choc su Facebook.Parole che hanno scatenato la bufera e che hanno portato la Lega Umbria a cacciarlo dal partito. "Ci dissociamo dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di ...

Post sessista contro Emma Marrone - Lega espelle Consigliere di Amelia - : Massimiliano Galli, consigliere comunale del Comune umbro, aveva commentato con espressioni volgari una notizia sulla cantante che durante un concerto avrebbe urlato: "Aprite i porti". Il Carroccio ...

Frase sessista su Emma - Consigliere comunale è stato espulso dalla Lega : Ogni testa è un piccolo mondo, si sa, ma certe volte può essere davvero molto piccolo. Così come è piccolo l’universo dei social, che sebbene sconfinato all’apparenza, porta ogni pensiero e ogni ragionamento, anche il più idiota, sulla bocca e sullo ‘schermo’ di tutti. Si potrebbe riassumere in questo modo la vicenda che ha provocato l’espulsione di un consigliere leghista del comune di Amelia, in provincia di Terni. Il soggetto in questione si ...

Post sessista contro Emma Marrone - Lega espelle Consigliere di Amelia : Post sessista contro Emma Marrone, Lega espelle consigliere di Amelia Massimiliano Galli, consigliere comunale del Comune umbro, aveva commentato con espressioni volgari una notizia sulla cantante che durante un concerto avrebbe urlato: "Aprite i porti". Il Carroccio annuncia l'intenzione di espellerlo da ...

Emma Marrone insultata da un Consigliere della Lega : 'Apri le cosce e fatti pagare' : Un triste episodio in questi giorni si è verificato sui social e ha avuto come protagonista l'amatissima Emma Marrone. La cantante salentina è stata oggetto di un brutale attacco da parte di un consigliere della Lega, il quale ha postato sui social una frase a dir poco sessista nei confronti della cantante, la quale durante uno dei suoi ultimi concerti aveva polemizzato in maniera velata contro alcune delle scelte che sono state portate avanti ...

"Faresti bene ad aprire le cosce" : il post contro Emma Marrone di un Consigliere della Lega : Il commento sessista del consigliere comunale di Amelia (Terni) su Facebook. Sarà espulso dal partito. La cantante aveva...

'I porti Emma apri le cosce' - espulso il Consigliere Lega in Umbria per il post sessista contro la cantante : Cronaca Emma Marrone al Museo Madre per la Giornata contro la violenza sulle donne Già nel luglio 2017 lo stesso Galli, allora assessore, era stato protagonista di un'altra polemica 'social', dopo ...

Post sessista contro Emma Marrone - la Lega espelle un suo Consigliere comunale di Amelia : 'Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio' è il Post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliano Galli, a commento del link di una notizia su un ...

Post sessista contro Emma Marrone - la Lega espelle un suo Consigliere comunale di Amelia : Massimiliano Galli aveva pesantemente offeso su Facebook la cantante che in un suo concerto aveva invitato ad aprire i porti

Post sessista di un Consigliere della Lega contro Emma Marrone : sarà espulso : "Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio" è il Post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo Galli a commento del link di una notizia su un sito riguardante la cantante Emma Marrone che durante un concerto avrebbe urlato dal palco la frase "aprite i porti". Il partito ha annunciato oggi che il suo iscritto sarà espulso."La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista ...

Si è dimesso Kevin Masocco - Consigliere comunale della Lega a Bolzano che aveva parlato in un messaggio audio di una «dj da violentare» : Si è dimesso Kevin Masocco, consigliere comunale della Lega a Bolzano finito nei giorni scorsi al centro di una polemica per le parole violente e sessiste contenute in un messaggio vocale inviato su WhatsApp, che gli era stato attribuito dai giornali

Disse : “C’è una dj da violentare”. Si dimette il Consigliere della Lega Kevin Masocco : Kevin Masocco, consigliere comunale di Bolzano eletto con la Lega, aveva parlato in un messaggio audio di una "deejay figa da violentare".Continua a leggere

«Venite in disco - c'è una dj fi.. da violentare». Si dimette il Consigliere della Lega Kevin Masocco : Il consigliere comunale di Bolzano della Lega Kevin Masocco, finito in mezzo alle polemiche per un audio messaggio a lui attribuito in cui si sentono parole sessiste su una «dj da violentare», ha ...