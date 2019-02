Carlo Freccero vuota il sacco : "Fabrizio Salini mi ha implorato di andare a Raidue" : “Salini mi ha implorato di venire a Rai2, ora mi attaccano per i miei programmi e io godo", dichiara a Repubblica Carlo Freccero, parlando della questione The Voice. La trasmissione è stata bloccata dall'ad Salini perché il capo della Rai non vuole il rapper Sfera Ebbasta. Immediata la replica del

Carlo Freccero - i disastri in Rai costano caro : le indiscrezioni sulla Lega : La nuova Rai 2 sovranista di Carlo Freccero non funziona: molti nuovi programmi, altrettanti flop. Senza considerare l'investimento per il programma con i vecchi show di Beppe Grillo, altro rovinoso flop. E così, dopo poche settimane al vertice, il direttore che piace al M5s è finito nel mirino, tan

Popolo Sovrano su Raidue è un flop - così Alessandro Sortino inguaia Carlo Freccero : 'Cresceremo, siamo volti sconosciuti. Il Popolo è Sovrano e il suo giudizio è indiscutibile, ma sono fiducioso e penso che ce la faremo a risalire negli ascolti'. così Alessandro Sortino commenta, con ...

Piero Chiambretti beccato da Carlo Freccero - addio a Mediaset? : Sembra che Pier Silvio Berlusconi non possa stare sereno nemmeno un secondo. Prima le voci (confermatissime) di un colloquio tra Maria De Filippi con la direttrice di Raiuno Teresa De Santis. Adesso pare che il suo pupillo Piero Chiambretti si stia guardando attorno. Dagospia spiffera che Pierino ab

Popolo Sovrano - flop drammatico per Alessandro Sortino e Carlo Freccero : affonda Rai 2 : Un "disastro Sovrano" per Carlo Freccero. Già, perché giovedì 14 febbraio in onda su Rai 2 ha esordito Popolo Sovrano, il nuovo format ultra-sovranista condotto da Alessandro Sortino e che, nelle intenzioni del direttore, avrebbe dovuto fare la concorrenza a Corrado Formigli e PiazzaPulita su La7. R

Carlo Freccero - gli insulti contro il giornalista che lo accusa di censura : "Me*** - ha deciso la Rai" : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero non ci sta a passare per censore, dopo che la sua rete ha trasmesso il film The Wolf of Wall street depurato da scene di sesso e droga. Proprio lui che, tra le prime decisioni che aveva preso nella programmazione del secondo canale, aveva piazzato (dopo le 23) il

Roberto Benigni spenna la Rai : richiesta di 200mila euro per lo speciale voluto da Carlo Freccero : Compagni che incassano. In questo caso si parla di Roberto Benigni , protagonista della puntata andata in onda lunedì sera di C'è Benigni , in prima serata su Rai 2, la più costosa tra quelle ...

C'è Grillo - Maurizio Gasparri risponde a Carlo Freccero : "Deve essere garante delle idee di tutti" : Lunedì sera è stato trasmesso in prima serata su Rai2 C'è Grillo, raccolta di materiale di archivio di alcuni celebri interventi del comico genovese Beppe Grillo, che non poche polemiche ha suscitato il giorno dopo la messa in onda, tanto fra chi non ha condiviso la scelta di proporre uno spettacolo dedicato a un leader de facto politico, tanto per i testi selezionati per il montaggio.Tra i sermoni proposti, alcuni hanno tirato in ballo ...

Beppe Grillo - Dagospia : la furia del comico con Carlo Freccero dopo il flop su Rai 2 : Una furia. Così, Dagospia in uno dei suoi retroscena-flash, descrive Beppe Grillo all'indomani del flop del suo ritorno in Rai. Nella prima serata di lunedì, in contemporanea con Adrian su Canale 5, il faccione del comico ligure-fondatore del Movimento 5 Stelle era riapparso dopo anni d'assenza sull

Fabio Fazio - bomba di Carlo Freccero : "Come stanno le cose in Rai - pur di non disturbarlo..." : Nel mirino ci finiscono ancora Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. O meglio, Che fuori tempo che fa, l'edizione in seconda serata del lunedì sera del suo programma. Fazio finisce nel mirino di Carlo Freccero, che lo attacca in modo piuttosto esplicito. La vicenda è quella relativa al flop di C'è

Beppe Grillo - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : "Carlo Freccero si dimetta" : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte (su Mediaset) ci fosse Adriano Celentano. Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo in Rai (sul secondo canale) è stato un flop perché gli spettatori hanno scelto di non guardare C'è Gri

Retroscena Blogo : Carlo Freccero a pranzo con Giovanni Minoli - menù a base di... Rai2? : Sono settimane intense per Carlo Freccero, impegnato a mettere mano a Rai2, la rete che dirigerà fino a novembre prossimo. Tra l'introduzione ad un film e uno show in conferenza stampa, il direttore della seconda rete della tv pubblica trova anche il tempo per nutrirsi. La conferma di questa clamorosa rivelazione è arrivata poco fa quando Freccero sarebbe stato avvistato all'uscita di un noto ristorante nell'elegante quartiere Prati di ...