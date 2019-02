Cane abbandonato adottato da Polstrada

Il padre del bimbo abbandonato a Carmagnola : "Portatemelo - non è un Cane" : La madre lo aveva mandato via spiegando che per lui non c'era più posto in roulotte, ma l'uomo non ci sta.

Bimbo abbandonato in strada dalla mamma - il padre : “Riportatemelo - non è un Cane” : La madre, di origini bosniache, lo aveva mandato via dalla roulotte dove viveva in un campo rom di Carmagnola, spiegando che per lui non c'era più posto. A trovarlo erano stati i vigili mentre vagava da solo per strada. Per il piccolo sono arrivate tantissime richieste di adozione.Continua a leggere