Bimbi morti di cancro | fiaccolata Taranto

Canada - incendio in una casa di rifugiati siriani : morti 7 Bimbi - grave il padre : Un devastante incendio è scoppiato nella notte in una casa nella città di Halifax, in Canada. Sette fratelli, bambini di età compresa tra i quindici anni e appena quattro mesi, sono morti. I loro genitori sono ricoverati in ospedale, il papà in condizioni gravi. La famiglia era arrivata dalla Siria nel 2017.Continua a leggere

Fiaccolata per Bimbi morti cancro : ANSA, - TARANTO, 16 FEB - Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del volontariato e dell'associazionismo che stanno esprimendo solidarietà o adesione alla "Fiaccolata ...

Fiaccolata a Taranto per i Bimbi morti di cancro - sostegno anche da Caparezza e Niccolò Fabi : Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del volontariato e dell'associazionismo che stanno esprimendo solidarietà o adesione alla "Fiaccolata per i nostri angeli", iniziativa promossa dal gruppo dei Genitori Tarantini per il 25 febbraio in memoria dei bambini morti di tumore e di tutte le vittime di malattie che si ritengono connesse all'inquinamento.Appelli alla partecipazione sono stati lanciati sui social ...

Matteo Salvini : "I Bimbi morti nelle foibe e quelli morti ad Auschwitz sono uguali" : "I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Basovizza nel Giorno del Ricordo.Il ministro dell'Interno ha continuato: "Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. sono criminali gli uni e sono criminali gli altri".Perché non ci siano piú in Italia morti di serie A e morti di serie B. Onore, ...

USA - incidente devastante : cinque Bimbi scaraventati fuori dall’auto - tutti morti sul colpo : Nessuna delle vittime - tra i 4 e i 15 anni - indossava la cintura di sicurezza. La tragedia nel weekend in una strada ghiacciata nello Stato del Maryland. I piccoli viaggiavano in macchina coi genitori: pare che la madre a un certo punto abbia perso il controllo della vettura.Continua a leggere

Salute - Branca (OMS) : “Con l’allattamento 800mila Bimbi morti in meno l’anno” : L’allattamento al seno, secondo le stime di Francesco Branca, direttore del Dipartimento di nutrizione per la Salute e lo sviluppo dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità, “può ridurre di oltre il 50% gli episodi di diarrea e del 32% le infezioni ospedaliere. Allattare per i primi 6 mesi di vita e fino a due anni può prevenire il decesso di 800 mila bambini l’anno“, ha spiegato in un messaggio video alla 2ª ...

Naufragio al largo della Libia : 117 morti - molte donne e Bimbi. Vivi in 3 soccorsi dalla Marina : In salvo tre migranti rimasti in mare senza soccorsi per molte ore. I superstiti portati a Lampedusa. e La Sea Watch soccorre altre 47 persone -

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e Bimbi | Unhcr : "Altre 53 vittime nei giorni scorsi" : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Naufragio al largo delle coste libiche : 117 morti - tra loro anche donne e Bimbi Ore in mare - poi l’intervento : le tappe : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sarebbero rimasti in mare senza aiuto per oltre tre ore prima dell'intervento di un aereo

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 migranti morti - tra loro anche donne e Bimbi : La Guardia Costiera Italiana riferisce che sul posto non è stata trovata alcuna traccia dell'imbarcazione. A parte i due sudanesi e un gambiano tratti in salvo nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana e portati a Lampedusa, non ci sarebbe dunque nessun altro sopravvissuto.Continua a leggere

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e Bimbi | Salvini : "Se l'Europa tiene aperti i porti..." : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Naufragio al largo delle coste libiche : 117 morti - tra loro anche donne e Bimbi : Portati a Lampedusa i soli tre salvati dalla Marina italiana. A bordo del gommone naufragato venerdì mattina a 45 miglia da Tripoli erano 120. E sarebbero rimasti senza soccorsi in mare per oltre tre ore prima dell'intervento di un aereo

Quindici Bimbi siriani morti di freddo nei campi profughi : il più piccolo aveva un’ora di vita : Nei campi profughi in Libano e Siria, in solo un mese almeno 15 bambini sono morti per il freddo e la mancanza di cure mediche. La maggior parte delle vittime aveva meno di un anno. Il più piccolo era nato solo da un’ora. A causa della tormenta che sta colpendo l’intera regione – denunciano le organizzazioni umanitarie – la situazione per migliaia di sfollati siriani è catastrofica.Continua a leggere

Giocano col congelatore ma rimangono bloccati dentro : morti tre Bimbi di 1 - 4 e 6 anni : I piccoli stavano giocando in giardino quando hanno deciso di entrare nel congelatore rotto e lasciato nel retro dell'abitazione. Secondo la polizia i piccoli sono rimasti soffocati dopo che un chiavistello si è chiuso improvvisamente sul congelatore intrappolandoli all'interno.Continua a leggere