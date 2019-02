Tria | Def entro 10 aprile | prematuro parlare di manovra correttiva E ricorda la

Tria : Def sarà presentato nei termini di legge : Roma, 20 feb., askanews, - 'Ovviamente il Def verrà presentato secondo i termini di legge', entro il 10 aprile. Lo ha garantito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del Question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sull'ipotesi di slittamento della presentazione del documento a dopo le elezioni europee.

Italia-Francia - ConfindusTria e Medef lanciano appello a Conte-Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Italia-Francia - da ConfindusTria e Medef appello a dialogo : Confindustria e Medef, la controporate industriale francdese, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per la ripresa di un dialogo costruttivo. "Illustri Presidenti - si legge nella lettera -, in queste ore di tensione politico-diplomatica crescente, Confindustria e Medef ritengono necessario lanciare un appello al dialogo costruttivo e al confronto ...

Deficit PIL Italia al 2 - 04% nel 2019 e nessuna manovra correttiva : Tria non ha dubbi : L'eventuale rallentamento economico dell'Italia nel prossimo futuro non renderà necessaria l'attuazione di alcuna manovra. Ad affermarlo è stato il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha anche ribadito che il governo rispetterà l'impegno a non sforare quota 2,04 per cento nel rapporto Deficit Pil 2019. Tria, dialogando con l'inviato della Reuters a ...

