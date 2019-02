L'oroscopo dell'amore single - venerdì 22 febbraio : Scorpione amato - opportunità per Toro : I pianeti nelle previsioni astrologiche di venerdì diffondono energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. La Luna entra in Bilancia ed elargisce nuove opportunità per i cuori solitari. Analizziamo nel dettaglio le novità astrali con L'oroscopo dell'amore single. I cuori solitari e l'amore nelle previsioni astrologiche di venerdì Ariete: sarete troppo superficiali e privi di volontà per intraprendere un'eventuale storia amorosa, quindi ...

L'oroscopo di giovedì 21 febbraio : Capricorno ambizioso - Scorpione suscettibile : I pianeti sono in fermento e dettano legge sui sentimenti e le opportunità, potenziando la sfera lavorativa e diffondendo influssi amorosi. Cosa ci riservano le stelle fortunate di giovedì? Di seguito L'oroscopo dedicato al 21 febbraio, con le previsioni astrologiche di giovedì. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: amerete stupire chi vi sta accanto, con genialità e distinguendovi per la vostra personalità. Decisioni e ...

Oroscopo marzo - previsioni Scorpione : periodo di serenità da non rovinare : Voi del segno dello Scorpione siete inclini a far di tutto per essere al centro dell'attenzione e comunque stimati da chi vi circonda. Però il mese di marzo potrebbe mettervi in condizione di dover andare dritti per la vostra strada non preoccupandovi affatto della reputazione che la gente vi cuce addosso. Perciò non dovreste farvi problemi per nulla, perché sarà un mese abbastanza buono per voi, con ampie prospettive e tante sfide da ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 21 febbraio : Scorpione innamorato - Ariete coraggioso : Il nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di giovedì riserva molte sorprese, pronosticando fortuna e amore nelle relazioni di coppia. I pianeti sono complici dei sentimenti che vivono i simboli zodiacali ed esortano i protagonisti dello Zodiaco ad approfondire queste sensazioni amorose con il proprio partner. Analizziamo insieme L'oroscopo dell'amore di coppia del 21 febbraio. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia Ariete: ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi - 19 febbraio : Scorpione e Pesci tra crescita e indecisione : Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi, 19 febbraio 2019: Capricorno pronto ad agire già da subito, tutti gli altri segni?

Oroscopo del giorno 20 febbraio : cinque stelle a Scorpione e Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro ...

Indonesia - uno Scorpione in aereo : passeggeri terrorizzati durante un volo di linea : durante un viaggio in aereo, per ingannare l'attesa prima di giungere a destinazione, ognuno ha le sue abitudini. C'è chi prova a sonnecchiare un po', oppure a leggere un libro, o a dare uno sguardo fuori dal finestrino se la postazione lo permette. Di certo, difficilmente un passeggero di un volo di linea diretto in Indonesia che ha rivolto lo sguardo verso l'alto, in direzione della cappelliera, potrà dimenticare quanto ha visto. Panico a ...

L'oroscopo della settimana dal 18 al 23 febbraio : Ariete serio - Scorpione rigenerato : I pianeti rappresentano una sfera di vita intorno alla quale gravitano i segni zodiacali, intrecciando le loro storie e segnando il proprio destino. L'oroscopo settimanale traccia quasi una mappa astrologica in questo cielo magico, individuando i punti di forza e le capacità di reagire agli stimoli positivi, per migliorare la propria sfera personale. Cosa svelano le stelle per la terza settimana di febbraio? Scopriamolo nelle previsioni ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 18 febbraio 2019 : previsioni Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione

Branko di febbraio : Gemelli stelle favorevoli a nuovi incontri - Scorpione un po' di agitazione : Prendetevela comoda mentre fate sport: siete un po' delicati. Giornata SI: il 20 avrete una soddisfazione che vi porterà una ventata di autostima. Giornata NO: l'8 avrete equilibri un po' labili da ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - domenica 17 febbraio 2019 : previsioni Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione

Oroscopo 18 febbraio : Bilancia severa - lieve calo per Vergine - Scorpione sereno : Una nuova settimana inizierà a breve e l'Oroscopo di lunedì 18 febbraio prevede una giornata di recupero per Gemelli e Scorpione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: quella del 18 febbraio sarà una giornata molto movimentata. In ambito lavorativo sorgeranno delle complicazioni che vi costringeranno a prendere delle decisioni e di conseguenza a rinunciare a qualcosa. Vi state ...