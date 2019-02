Roma | volevano ricostruire ‘casetta’ per tornare a spacciare | 2 pusher arrestati

romadailynews

(Di giovedì 21 febbraio 2019)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diMontesacro hanno arrestato due, un cittadino romeno di 25 anni e un cittadino albanese di 29 anni, sorpresi, in via Corinaldo, nell’atto di cedere 2 g di cocaina, in concorso tra loro, a quattro giovani acquirenti che sono stati identificati e che verranno segnalati alla Prefettura.I due sono stati fermati proprio nel punto in cui era stata realizzata una casetta in legno nel terreno Ater, utilizzata come base dello spaccio, piu’ volte demolita e che idi zona stavano ricostruendo. Accanto al riparo di fortuna, i Carabinieri di Montesacro hanno anche trovato un braciere utilizzato per la distruzione degli stupefacenti in caso di arrivo delle forze dell’ordine, in sostituzione della stufa in legno recentemente distrutta dalla forze dell’ordine.Le successive perquisizioni ...