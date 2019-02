Quel feto nascosto per 13 anni nel grembo di una donna

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un caso sconcertante a Francavilla Fontana, Comune in provincia di Brindisi. Unadi 51, dopo tredicidal suo ultimo parto, ha scoperto di avere ancora inildi una gemella del figlio racchiuso in una placenta. Laè una bracciante agricola che in questi lunghiha sempre sofferto di dolori addominali. Solo ora i medici hanno scoperto che i malesseri alla pancia erano generati dalla presenza del corpo della piccola rimastoper.I problemi di salute sono iniziati nel 2005, dopo il parto dell'ultimo figlio. Il ragazzo, ora si è scoperto, avrebbe potuto avere una gemella. La, già madre di tre figli, 14fa si accorse della gravidanza dopo tre mesi, mentre era al lavoro. Venne trasportata in ospedale e con l'ecografia le fu diagnosticata la gravidanza. Ma in arrivo in realtà non c'era solo un bebè. In un'altra placenta c'era ...