Oroscopo marzo - previsioni per i Pesci : voglia di evadere : Nel mese precedente, a febbraio, voi del segno dei Pesci avete fatto delle scelte che ora state confermando alla perfezione. Nel mese di marzo, sentirete l'aria di primavera: tutto ciò per voi significherà l'arrivo della dolcezza e della tenerezza, soprattutto all'interno della coppia. marzo sarà anche un periodo ideale per uscire un po' di più, farete nuove esperienze attraverso brevi viaggi, magari in qualche zona di vostra gradimento. Amore e ...

Oroscopo del mese di marzo : amore per l'Acquario e denaro per i Pesci : L'Oroscopo del mese di marzo avrà un transito lungo e interessante di Mercurio nel segno dei Pesci, che porterà qualche entrata in più di denaro ai nati del segno. Venere in Aquario, invece, metterà in evidenza l'amore per i segni d'aria. Scopriamo cosa succederà segno per segno. L'Oroscopo di marzo: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): in questo periodo vi dedicherete di più al partner. L'aspetto sentimentale vi darà gioia e soddisfazione. ...

Oroscopo 22 febbraio : difficoltà per la Vergine - Cancro periodo top - novità per i Pesci : L'ultimo venerdì del mese sarà sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione: per il Leone sarà una giornata ideale per recuperare un po' le forze, mentre per l'Ariete le cose andranno bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata del 22 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata sarà decisamente positiva in ambito lavorativo. Potrebbero ...

Oroscopo di martedì 26 febbraio : meno computer per i Gemelli - malanni per i Pesci : Anche per la prossima settimana ci viene in aiuto l'Oroscopo con le previsioni su cosa accadrà ai dodici segni dello zodiaco. Nello specifico, riportiamo di seguito le varie previsioni zodiacali per i dodici segni, relative 26 febbraio. Previsioni del giorno 26 febbraio Ariete: per pensare troppo a fare carriera avete trascurato delle persone importanti. In questa giornata avrete occasione di farvi perdonare, ma dovrete saper presentare un ...

Previsioni zodiacali per il 25 febbraio : problemi di coppia per Ariete e Pesci : Quali sono le Previsioni zodiacali per la giornata di lunedì 25 febbraio secondo l'oroscopo dei vari segni? Un po' di alti e bassi per l'Ariete, mentre per il Leone la giornata offrirà un'ottima sintonia di coppia e con i figli. Per la Bilancia, invece, malinconia in arrivo mentre lo Scorpione potrebbe avere qualche problemuccio con la salute. Ariete, Toro e Gemelli: le Previsioni zodiacali di lunedì prossimo Ariete: il rapporto col vostro ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi - 19 febbraio : Scorpione e Pesci tra crescita e indecisione : Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi, 19 febbraio 2019: Capricorno pronto ad agire già da subito, tutti gli altri segni?

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : male la Bilancia - Pesci fortunato : L'ultima settimana di febbraio permetterà al Sagittario di ritrovare la serenità in amore e anche la Vergine tornerà a godersi un po' di relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà al top. A partire da martedì 26 febbraio, sia Venere che Mercurio saranno in congiunzione e ciò potrebbe portare delle belle ...

Oroscopo di sabato 23 febbraio : Toro e Pesci devono riflettere : Cosa porterà in dote ai vari segni zodiacali la giornata di sabato 23 febbraio 2019? Scopriamolo di seguito con le previsioni astrologiche per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci. Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli Ariete: lasciate da parte i troppi impegni superflui e concentratevi sulle cose veramente importanti: in questo modo sprecherete meno energie e sarete anche più sereni. Toro: una recente delusione amorosa vi ha profondamente feriti e ...

Oroscopo del giorno 20 febbraio : cinque stelle a Scorpione e Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro ...

Oroscopo del giorno 19 febbraio con classifica : martedì perfetto per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 19 febbraio 2019 annuncia l'arrivo della Luna nel segno della Vergine. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle il secondo giorno della settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la seconda tranche dello zodiaco. Dunque sotto analisi da parte dell'Astrologia esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, in questo ...

Questi Pesci si riconoscono allo specchio? : Messi davanti a uno specchio capiscono che c'è qualcosa di strano, dice una nuova ricerca di cui si sta parlando molto

L'oroscopo di domani 18 febbraio : Pesci vittorioso - Vergine creativa : I segni dello Zodiaco possono finalmente beneficiare degli influssi favorevoli dei transiti planetari. Le effemeridi dedicate alla giornata di lunedì parlano chiaro, promettendo notizie positive per il Toro, i Gemelli, il Leone e il Capricorno. Quello per lunedì è una sorta di oroscopo 'spirituale', che spinge ciascun segno zodiacale ad avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, scacciando via le negatività, i dubbi e le insicurezze. ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 18 febbraio 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

10 motivi per andare a Grenada - a parte i Pesci e la noce moscata : Gli appassionati del mare la conoscono bene. Quelli di hiking iniziano a scoprirla. I food lover sono incuriositi. Gli amanti del lusso non hanno dubbi. Grenada, mar dei Caraibi sudorientali, con le sorelle Carriacou e Petite Martinique, è al centro di una costellazione di isole più piccole. Non è una meta mordi e fuggi, e meno male, perché vale la pena avere del tempo per scoprirla. Dall’Italia si raggiunge ...