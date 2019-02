Migranti che erano a bordo della Diciotti chiedono un risarcimento all' Italia Salvini

41 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento al governo italiano : 41 migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno presentato un ricorso per chiedere un risarcimento al governo italiano. Da quanto hanno riferito fonti del Ministero dell’Interno all’ANSA, uno studio legale ha presentato ricorso al Tribunale civile di Roma

Che succede ai Migranti intrappolati in Libia : Il rubinetto dei migranti in partenza dalla Libia e diretti in Italia si va chiudendo sempre di più col passare dei mesi ma le prospettive dei flussi migratori per il futuro restano allarmanti. Incrociando i dati pubblicati oggi dall’Agenzia europea dell’Ue per la gestione e il controllo delle front

Diciotti - Bongiorno : Salvini non ha eluso la legge - ha fatto anche l’interesse dei Migranti : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

Migranti - blitz nel ghetto di Borgo Mezzanone : “Sequestrate baracche in cui si consumano spaccio e prostituzione” : Una operazione di sgombero di alcune aree della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove attualmente risiedono circa 1500 Migranti, è in corso da questa mattina da parte dei carabinieri, polizia e guardia di finanza a cui è stata delegata dalla Procura della Repubblica. L’obiettivo del blitz è l’abbattimento di alcuni manufatti, ma solo per alcuni obiettivi specifici. Il sequestro preventivo di alcuni ...

Foggia.Migranti - blitz : sgombero baracche : 10.10 Duecento uomini tra Polizia,Carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in una operazione nel ghetto di borgo Mezzanone, vicino a Foggia,l'agglomerato di baracche abusive sorto accanto al Cara - centro richiedenti asilo - dove ora risiedono circa 1500 migranti. Il numero raddoppia durante il periodo estivo della raccolta del pomodoro.Sono in atto perquisizioni e controlli tra i manufatti dove, secondo le indagini,si consumerebbero ...

Migranti - mani che affogano in piazza : installazione artistica "contro" Salvini : A piazza dei Mirti, a Roma, l'installazione anti-Salvini: decine di braccia 'affogano' sull'asfalto. Un'opera che porta la...

Migranti - a Sacrofano l'Italia che vince la paura e accoglie : Perché si dia un nome alla paura, 'spesso alimentata e strumentalizzata ad arte dai potenti del mondo. Non c'è paura più insidiosa di quella che nasce dalla diffidenza e si alimenta della mancanza di ...

Ormea - i Migranti che curano i boschi e spalano il fango ora se ne dovranno andare : “A rimetterci sarà tutta la comunità” : Hanno aiutato a pulire dal fango la città di Ormea colpita dall’alluvione nel 2016, ma entro la fine dell’anno rischiano di diventare illegali a causa del decreto sicurezza. È il destino di nove migranti che vivono da tre anni nel piccolo comune montano di 1600 abitanti al confine tra il Piemonte e la Liguria. La maggior parte di loro è arrivata qui nel 2015 e nel corso di questi anni ha imparato ad usare la motosega e a pulire i boschi: “Lo ...

Genova - il consigliere di FdI : "Meglio un papa che ama gli animali dell'altro che ama i Migranti" : L'avvocato Campanella attacca Bergoglio e difende Ratzinger. Sempre su Facebook aveva dato della "boldracca" a Laura Boldrini

Berlinale - La paranza Orso d argento alla sceneggiatura. Saviano 'Dedico il premio alle ong che salvano Migranti' : I Piranhas si sono divorati un pezzo di Berlinale. Vince per la migliore sceneggiatura La paranza dei bambini , il film italiano in concOrso tratto dal libro di Roberto Saviano che firma la ...

Dalle infrastrutture ai Migranti : i nodi che dividono il governo : Il Carroccio nega i soldi per il tennis a Torino Poteva mancare il duello sullo sport? Ovvio che no. Fresco fresco: Lega e 5 stelle non hanno trovato l'accordo in consiglio dei ministri sulla cifra ...

Migranti - a che punto siamo con i rimpatri? - : Più volte il vicepremier Salvini si è impegnato ad aumentare il numero di rimpatri di Migranti irregolari, ma per il momento poco è cambiato rispetto al governo precedente. VIDEO

