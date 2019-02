Maestro mette all' angolo un bimbo di colore | ​ Guardatelo | è brutto

ilgiornale

: “È arrivato il tempo di mostrare i denti…di essere più competitivo… ” Miguel lavora con il maestro @Timorworld sull… - AmiciUfficiale : “È arrivato il tempo di mostrare i denti…di essere più competitivo… ” Miguel lavora con il maestro @Timorworld sull… - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: #foligno, maestro mette all'angolo alunno nero: «Guardate com'è brutto». La denuncia dei genitori - Venturino1974 : A Foligno un maestro mette in un angolo un bambino di colore e dice alla classe: guardate come è brutto. Poi si giu… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "Stamattina ho appreso una notizia che, se fosse vera, sarebbe gravissima". Inizia così il post Facebook di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, che ha raccontato la vicenda avvenuta in una scuola elementare di Foligno. Sembra che unabbia costretto un bambino dia voltarsi verso la finestra, chiedendo alla classe se fosse "troppo" per essere guardato in viso. L'episodio si sarebbe ripetuto anche in un'altra classe, con le stesse modalità, nei confronti della sorella maggiore dell'alunno. Secondo quanto riporta Repubblica, sembra che i genitori abbiano denunciato la vicenda sui social network, con un post che poi è stato rimosso.Il docente si sarebbe giustificato sostenendo che si trattasse di un esperimento sociale, senza alcun intento razzista, ma con la volontà di far capire ai bambini l'ingiustizia di un comportamento simile. Se di esperemento si ...