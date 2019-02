La fine di una relazione è sempre al femminile?

Atletico-Juventus - Cristiano Ronaldo non si arrende : 'Una serata difficile - crediamoci. Fino alla fine' : 'E' stata una serata difficile, ora crediamoci. Fino alla fine'. Poche parole, così Cristiano Ronaldo commenta dal suo profilo Instagram la sconfitta di Madrid. Dando appuntamento a Torino, a metà ...

Il faccia a faccia con l’orca assassina è impressionante : e alla fine il mammifero marino “regala” una sorpresa : La scienziata Regina Eisert, sul bordo di un ghiacciaio nel Mare di Ross per raccogliere campioni di balene per alcune biopsie, è stata protagonista di uno spettacolare incontro. “Quando mi sono accorta che c’era un’orca assassina, ho messo il mio bastone con la videocamera in acqua. E dopo pochi secondi il mammifero marino lo ha urtato. Poi è tornata alla carica e, aprendo la bocca, ha fatto fuoriuscire un pezzo di merluzzo. ...

fine vita - Fico : “Parlamento affronti il tema dell’eutanasia e dia una risposta compiuta e tempestiva” : A Montecitorio il convegno “Eluana dieci anni dopo“, con il presidente della Camera, Roberto Fico: “La Consulta – come sappiamo – era chiamata a pronunciarsi nell’ambito del processo a Marco Cappato per la vicenda della morte di DJ Fabo; con l’ordinanza – ha ricordato Fico – ha statuito la necessità di valutare con attenzione le “ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre ...

Cina : il Festival delle Lanterne che segna la fine dei festeggiamenti per il Capodanno lunare [GALLERY] : 1/37 AFP/LaPresse ...

La fine dell'Europa è una notizia fortemente esagerata : Il risultato della Lega in Italia potrebbe portare il partito guidato da Matteo Salvini a essere la forza politica con più parlamentari nel Parlamento europeo. Al momento solo la Cdu di Angela Merkel,...

NBA - Wade e Nowitzki protagonisti fino alla fine : l'ultimo All-Star Game è una festa : Amara perché ovviamente è l'ultima volta che posso condividere un momento del genere con un amico come Dwyane: assieme abbiamo condiviso tanto, abbiamo girato tutto America e tutto il mondo giocando ...

Albania nel caos - Berisha : «Paese in mano ai narco-politici - il premier rischia una brutta fine» : Le violenze? Se un popolo non può votare, la più grande violenza è la violazione del voto. Ci sono due capitali che protestano oggi: Caracas contro Maduro e Tirana contro Edi...

Alzheimer - il parere dell esperto 'Per i familiari è una tragedia senza fine' : ROMA - 'Non mi stupisce che un familiare sia tanto disperato da compiere un gesto così estremo'. Il professor Giovanni B Frisoni, neurologo esperto di Alzheimer commenta così le vicende delle persone ...

Fonte Casa Bianca : muro al confine con il Messico sarà una barriera d'acciaio di 376 km - : Il muro sul confine statunitense con il Messico sarà una barriera d'acciaio con una lunghezza di 376 chilometri, lo ha detto ai giornalisti una Fonte altolocata della Casa Bianca. "Abbiamo lungamente ...

Usa - Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il muro con il Messico : “C’è una crisi di sicurezza al confine” : Donald Trump ha annunciato che firmerà l’emergenza nazionale, in modo da poter finanziare il muro anti-immigrazione con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la dichiarazione di emergenza è dovuta alla “crisi di sicurezza al confine” perché “abbiamo un’invasione di droga, di criminali”. Una situazione definita “inaccettabile” dal tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, in questo ...

Bond - nel «muro delle scadenze» che fa paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per 37 miliardi, 21 se si guarda alle sole banche, l'appuntamento è immediato: entro il 2019, un anno che si presenta nel segno dell'incertezza: con l'economia globale in rallentamento e senza l'...

Chieti - ex campione di salto in alto precipita da una finestra dell’ospedale : morto sul colpo : La vittima è Luciano Papa, un insegnante di educazione fisica in pensione di Pescara. L’uomo, di sessantotto anni, è stato anche campione nazionale juniores di salto in alto con 2,15 metri. Si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra del policlinico di Colle dell'Ara a Chieti, dove era ricoverato da qualche giorno.Continua a leggere