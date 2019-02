Isola | Brosio | ' Scappato con la moglie di Fogli | ditelo alla D' Urso' | Marcuzzi la difende

Isola - Brosio : 'Prova del fuoco taroccata - Soleil avvantaggiata dalla produzione' : Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras Alvin e le opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti. L'eliminata di puntata è stata Giorgia Venturini che ha perso al televoto contro Marco Maddaloni e Luca Vismara. Al televoto flash, invece, è stato eliminato l'ex calciatore Stefano Bettarini che ha ...

L'Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il miracolo che non c'è : Dalla pensilina di Fede alla palma dell'Honduras, le avventure di un giornalista naufragato insieme al programma. Che voleva puntare sulle avventure scollacciate e si è trovato in mano solo un pugno di zanzare

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata : Yuri eliminato - Kaspar su un'altra Isola e Brosio perde la calma : Soleil Sorge leader della settimana. In nomination Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara.

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio show : “Ora mi inca**o! Ti faccio i nomi… “. E Alda D’Eusanio non è in studio : ecco perché : Paolo Brosio show a L’Isola dei Famosi, il giornalista nel corso della quinta puntata ha letteralmente sbottato contro la produzione difendendo Stefano Bettarini, il naufrago accusato di aver manomesso la macchina per il riso: “Mi ritengo responsabile di quello che è successo. Anche se io di questo trucchetto non sapevo nulla mi ritengo complice. Sembra di stare al 1992/93 quando stavo davanti al tribunale di Milano. Noi siamo in una ...

Isola dei Famosi - Brosio contro la produzione : 'Quando vi fa comodo rispettate le regole' : La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi è stata una puntata decisamente movimentata. Nonostante gli avvenimenti che stanno accadendo, però, il reality show non riesce proprio a decollare in termini di ascolti. Ad ogni modo, l'argomento che ha generato maggiore scompiglio riguarda la piazzata fatta da Paolo Brosio che ha infuocato gli animi in Honduras. Complici lo stress, la fame e i mosquitos, Brosio ha avuto una reazione davvero spropositata ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio sbotta contro la produzione : "Quando le regole fanno comodo a voi si possono superare" : Nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi i nervi scoperti giocano brutti scherzi. Paolo Brosio ne fa le veci subendo le tensioni in riferimento a ciò che è accaduto nelle ultime ore sul caso della manomissione del macchinario per il riso. Stefano Bettarini, imputato per aver compiuto il fattaccio ha trovato appoggio da parte del naufrago ed ex inviato del reality che dopo un iniziale silenzio è letteralmente sbottato: Mi ritengo ...

Isola dei Famosi - la prova del fango è bollente : Soleil pulisce i naufraghi e Brosio perde il costume : All'Isola dei Famosi sono arrivati due nuovi naufraghi: Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez. Subito messi alla prova, i due hanno dovuto ripulire i concorrenti dal fango. Tuttavia, quando è toccato all'...

Paolo Brosio : mamma - età - mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 : Paolo Brosio: mamma, età, mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Paolo Brosio e carriera Paolo Brosio (62 anni) è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, nel 1985, inizia a lavorare come giornalista. Prima entrando nella redazione del Secolo XIX e successivamente come inviato di Studio Aperto e Tg4. Dopo aver raggiunto la notorietà con l’inchiesta ...