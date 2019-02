Disabilità | una petizione online per modificare la legge sul reddito di cittadinanza

Disabilità : una regalia da 400 mila euro a favore della FISH : Crediamo sia inutile mettere in chiaro che la Disabilità è una realtà che è parte integrante tanto della nostra società quanto della scuola. Un argomento delicato che merita di essere preso in considerazione e discusso con tutto il buonsenso (ed umanità) possibile. Qui di seguito proponiamo un comunicato della FIRST (che ringraziamo) riguardante la scoperta di un’elargizione prevista nella legge di bilancio, a beneficio della onlus FISH ...