Strade fantasma con fondi Ue : truffa da 5 milioni di euro

Scoperta unaai danni dell'Unionepea da 5di. I finanzieri di Enna hanno scoperto che i finanziamenti comunitari sono stati percepiti da imprenditori agricoli operanti sul territorio di Nicosia, Gagliano Castelferrato, Villadoro, Nissoria, Leonforte ed Assoro, appositamente consorziati per la realizzazione e il rifacimento diinterpoderali nell’ Ennese allo scopo di agevolare il comparto rurale dei luoghi nell’ambito del Psr Sicilia. Avevano creato consorzi agricoli per poi chiedere alla Ue iper realizzare ledi collegamento tra i loro poderi, ma quelleerano rimaste sulla carta: 43 persone sono indagate nell'Ennese per i reati diaggravata, falsità ideologica di privato in atto pubblico, auto riciclaggio, falsa fatturazione e fatturazione per operazioni inesistenti. A scoprire gli illeciti -per quasi 5mln indebitamente percepiti- la Guardia di Finanza, che ha anche accertato un'evasione fiscale di 2e mezzo.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)