Pronto - Oscar? : Ho promesso di non fare il suo nome ma, poche settimane fa, mi è capitato di pranzare con un’attrice americana molto meno che ventenne eppure già famosissima. Raccontava della sceneggiatura che sta scrivendo – una sua idea – e che intende produrre per Netflix. Erano decenni che a Hollywood non si vedeva un gruppo di giovani talenti così numeroso. È vero che non tutti quelli che vedete in queste pagine sono ragazzi: Chadwick Boseman, protagonista ...

Laureus World Sports Awards : dalla Vonn a Djokovic - tutto Pronto per gli Oscar dello sport : Laureus World sports Awards, gli Oscar dello sport andranno in scena in quel di Montecarlo, sarà la 20ª edizione A Montecarlo è tutto pronto per la 20esima edizione dei Laureus World sports Awards, gli Oscar dello sport, che saranno trasmessi in tv in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti saranno trasmessi dalla NBC, in India da Starsport, in Australia e in Asia da Foxsports. In Italia sarà possibile seguire su Sky sport la ...