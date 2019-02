Nei casi di carcinoma differenziato della tiroide vanno rimossi i linfonodi del collo?

fondazioneserono

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Nelpapillaresi osserva una frequenza elevata di metastasi occulte, cioè non evidenti clinicamente, ai. Per questo motivo, è stato proposto un intervento di dissezionezona centrale dela scopo preventivo già nella gestione iniziale di questo tumore.Questo aggiornamento, che segue quelli già pubblicati, riprende le raccomandazioni su questo approccio, formulate dalle Linee Guida di Sei Società Scientifiche italiane.La dissezione è un approccio chirurgico che prevede l’accesso ad un’area anatomica con l’obiettivo di esaminarla più accuratamente. Nonostante nelpapillaresi sia optato per questa soluzione, è ancora dibattuta l’applicazione dello stesso approccio nel cancro. I potenziali vantaggi che esso comporta sono: eliminare una possibile fonte di recidiva e prevenire le ...