Love | Death & Robots | sesso e violenza con protagonisti cyborg

Love Death and Robots - il trailer dell’audace serie animata : È una specie di trip cyberpunk quello a cui si assiste nel primo trailer ufficiale di Love Death and Robots , la serie animata antologica di Netflix firmata da due veterani del cinema come David Fincher, che sulla piattaforma si è già occupato di Mindhunter, e Tim Miller, già regista di Deadpool. Come si può vedere nella clip d’anticipazione si tratta di un ambizioso progetto d’animazione composto da 18 diverse storie che ruotano ...

Love - Death and Robots - in arrivo una serie animata sugli androidi di Fincher e Miller : Per Netflix l’animazione rivolta a pubblico adulto è sicuramente un universo ricco di potenzialità, come hanno dimostrato i successi in questi anni di titoli come BoJack Horseman e Big Mouth. Ora queste possibilità vengono ulteriormente espanse con l’annuncio di Love, Death and Robots, una nuova serie tv animata che avrà la particolarità di essere anche antologica. A firmarla, poi, due grandi nomi di Hollywood come David Fincher ...