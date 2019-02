Inter | anche Juve e Milan hanno trattato Rakitic

Diciotti - Bongiorno : Salvini non ha eluso la legge - ha fatto anche l’Interesse dei migranti : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

Scandalo diamanti - coinvolte cinque banche e due Intermediari : Un nuovo Scandalo ha colpito i risparmiatori italiani, questa volta di target alto, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, fra cui il cantautore Vasco Rossi, ed imprenditori, coinvolti nell' ...

Fifa 19 WInter Upgrades : overall aggiornati con i WInter Refresh! Disponibili gli Upgrades della Serie A – Aggiornati anche gli IF : Come ormai accade da tempo si sta per avvicinare il periodo dell’anno in cui EA Sports rilascerà su FUT i Winter Upgrades o, come vengono chiamati nelle ultime edizioni, i Ratings Refresh, anche se, come dall’immagine di copertina, da quest’anno sembra essere stato adottato il nome di “Winter Refresh” Nella modalità Ultimate Team saranno Disponibili nuove card […] L'articolo Fifa 19 Winter Upgrades: overall Aggiornati con i Winter Refresh! ...

Industria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma comune - per Le Maire Interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Bufera Collovati - l'ex calciatore attaccato per le frasi sessiste : 'una donna non capisce come un uomo' - e Interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a 'Quelli che il calcio': la moglie Caterina lo difende E' Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la ...

Bufera Collovati - l’ex calciatore attaccato per le frasi sessiste : “una donna non capisce come un uomo” - e Interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a “Quelli che il calcio”: la moglie Caterina lo difende E’ Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione ‘Quelli che il calcio‘ su Rai 2. L’ex calciatore è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, ...

Inter - per Icardi solo fisioterapia : verso il forfait anche col Rapid Vienna : Ci sarà contro il Rapid Vienna oppure no? La domanda sul futuro immediato di Mauro Icardi oggi è questa: rientrerà tra i convocati di Spalletti per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ...

Manchester United - Arabia Saudita smentisce Interesse all'acquisto : L'Arabia Saudita non è interessata ad acquisire il Manchester United . Dopo che da giorni stava circolando la notizia che il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva cercato di invogliare la ...

Anche l'aeroporto di Olbia ospite d'onore al Salone Internazionale TurismA : L'appuntamento a Firenze. Migliaia di siti archeologici, importanti musei, una densità per chilometro quadrato tra le più alte al mondo, un patrimonio unico in tutto il Continente. La Sardegna, terra ...

L’Inter sa vincere anche senza Icardi - Samp ko : L'Inter batte la Sampdoria, trova il terzo successo consecutivo in otto giorni, e dimostra ancora di sapere vincere anche senza Mauro Icardi, trascinata dalla prova convincente di Perisic e soprattutto di Nainggolan che torna al gol e regala i tre punti ai compagni di squadra. Gioisce Luciano Spalletti che corre addirittura in campo ad abbracciare il belga. Lo ha fortemente voluto la scorsa estate, lo ha scelto come leader e questo gol potrebbe ...

L’Inter batte la Samp anche senza Mauro Icardi : Inter-Sampdoria 2-1. Le reti sono di: 73′ D’Ambrosio, 75′ Gabbiadini, 78′ Nainggolan. La squadra nerazzurra vince anche se Mauro Icardi, questa

Addio a Bruno Ganz - l'attore di "Pane e tulipani" che Interpretò anche Hitler : l'attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all'età di 77 anni. Lo ha annunciato oggi il suo manager. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi...

Amici 18 : scontro tra i professori Celentano e Timor. Interviene anche Maria. Leggi cosa è accaduto : Alessandra Celentano e Timor Steffens, è scontro ad Amici 18 Non c’è pace ad Amici 18 per Alessandra Celentano che viene continuamente chiamata in causa per il suo pensiero su Mowgli: all’insegnante non piace... L'articolo Amici 18: scontro tra i professori Celentano e Timor. Interviene anche Maria. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Addio a Bruno Ganz - l'attore di 'Pane e tulipani' che Interpretò anche Hitler : l'attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all'età di 77 anni. Lo ha annunciato oggi il suo manager. Con Ganz se ne va un grandissimo attore di cinema e teatro, molto amato dal pubblico ...