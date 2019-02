Hunziker | ' Via da Adrian perché il Molleggiato non arrivava'

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Michelle, che inizialmente avrebbe dovuto partecipare allo spettacolo dio Celentano, introduttivo al suo cartone, si è tirata indietro. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha spiegato, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, le ragioni della sua scelta, sostenendo che, in attesa dell'arrivo delsul palco del Teatro Camploy di Verona, lo staff era lasciato in balia di se stesso e non riusciva a prendere alcuna decisione. A detta della showgirl, lavorare in tali condizioni sarebbe stato praticamente impossibile. Col senno di poi, lanon si è mostrata pentita della sua scelta, in quantonon è stato un prodotto molto apprezzato dal pubblico. Il cartone è stato sospeso, ufficialmente solo per due settimane a causa di problemi di salute dio Celentano. Ma c'è chi sospetta che la vera ragione siano gli ascolti non proprio ...