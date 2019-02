Fs | Rfi | investimenti per 14 | 6 mld entro 2025 per la Lombardia 3

Fs : Rfi - investimenti per 14 - 6 mld entro 2025 per la Lombardia (2) : (AdnKronos) - Sul fronte degli upgrading tecnologici, già a partire da quest’anno saranno progressivamente messi in esercizio nuovi sistemi di segnalamento e di distanziamento treni che produrranno come benefici immediati un miglioramento sia dell’affidabilità delle linee sia della regolarità della