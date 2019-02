Formula Uno | Hamilton ' Ferrari ancora più forte | sarà una sfida dura' Vettel ' Sono

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

Formula Uno - il figlio di Niki Lauda : ''Papà sta combattendo come un leone'' : Una vita al volante e un'altra battaglia da vincere per il tre volte campione del mondo in Formula Uno , dopo quella del terribile incidente del 1976 al Gran Premio di Nurburgring, da cui ne uscì con ...

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere tv e streaming : Formula 1 2019, si parte. Come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...

Alfa Romeo - dalla Formula Uno al futuro. Monoposto nuova e pilota italiano – FOTO : Ritorno in Formula 1, atto secondo. Dopo la sponsorizzazione della scuderia Sauber nella stagione 2018, il Biscione si ripresenta nella massima serie motoristica con parecchie novità: il 2019, infatti, porta in dote un nuovo nome per la scuderia, che diventa “Alfa Romeo Racing” e non più “Alfa Romeo Sauber F1 Team”. Ciò sarebbe costato a FCA una sponsorizzazione da 6 milioni di euro, come riporta il magazine tedesco Autobild. Fermo ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

SportPesa Racing Point F1 - presentato l’erede del team Force India in Formula Uno – FOTO : Quando in tanti si interrogano sul senso dei Saloni Auto, in attesa di quello di Ginevra, c’è qualcuno che li sceglie per presentare al mondo una nuova monoposto che prenderà parte al prossimo Campionato di Formula 1. Il Salone in questione è quello del Canada, che si svolge a Toronto dal 1974 ed è il primo lancio assoluto di un team Formula Uno in questa sede. Il team è SportPesa Racing Point F1. Nato l’anno scorso sulle ceneri della Force ...

Formula Uno - la Mercedes toglie i veli : ecco la nuova W10 : La Mercedes ha tolto i veli ed ha mostrato al mondo la nuova W10 EQ Power+. Sarà questa la monoposto di Lewis Hamilton e Valterri Bottas che cercheranno di vincere ancora il titolo costruttori, con ...

Ross Brawn : così la tecnologia renderà più coinvolgente la Formula Uno : "Ma - spiega - l'innovazione tecnologica non offuscherà le gesta dei piloti, che sono le vere star di questo sport"

Ciclismo - cambio ruote con i freni a disco : le squadre si ispirano alla Formula Uno : L'adozione dei freni a disco nel mondo del Ciclismo professionistico comincia ad essere sempre più diffusa. In questo 2019 sono cinque le squadre del World Tour che sono passate completamente alla nuova tipologia di freni, ma anche altri team delle categorie inferiori hanno deciso di fare lo stesso salto. Se i dischi garantiscono una frenata più potente e sicura - soprattutto in caso di strada bagnata - bisogna anche tener conto dell'aspetto ...

Alonso e il calendario fitto di impegni : 'Tornerò nel paddock di Formula Uno per riposare un po'' : « Ho da fare più questo che 12 mesi fa ha sottolineato il due volte campione del mondo -. Ovviamente in Formula Uno la stagione incomincerà a essere stressante quando partirà, ma non ho avuto neanche ...

Formula Uno - Irvine : "Vettel sopravvalutato. Hamilton? Lontano da Schumacher" : L'inglese non si è mai laureato campione del mondo in carriera e ha sfiorato la vittoria nel 1999 dove giunse secondo alle spalle del finlandese Mika Hakkinen. Il 53enne di Newtownards era un po' ...

Come in Formula Uno - così cambiano le gomme al Boeing 777-300ER : ...'slick' Come per le auto che sfrecciano nelle piste di tutto il mondo Ma il cambio delle gomme degli aerei può essere molto simile a quelli che si vedono nei pit-stop dei gran premi di tutto il mondo.

Formula Uno - apprensione per Niki Lauda : ricoverato in terapia intensiva : Di nuovo apprensione per Niki Lauda , ricoverato in terapia intensiva a Vienna a seguito delle complicazioni di un'influenza. L'ex pilota aveva trascorso le vacanze di Natale nella sua casa di Ibiza ...