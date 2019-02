Formula 1 - Drive to Survive | un documentario su Netflix

La Formula 1 arriva su Netflix : dall’8 marzo la serie “Drive to Survive” : Netflix ha annunciato oggi i dettagli della sua serie sulla Formula 1 che sarà lanciata sulla piattaforma di streaming il prossimo 8 marzo . “ Formula 1: Drive to Survive” sarà una serie di 10 episodi, la prima a dare accesso esclusivo alla più grande competizione automobilistica del mondo. Dai creatori di Senna e Amy, questa serie […] L'articolo La Formula 1 arriva su Netflix : dall’8 marzo la serie “Drive to ...

Formula 1 - emozione per Mick Schumacher : nuovo pilota della Ferrari Driver Academy : Ormai è ufficiale: i destini della Ferrari e della famiglia Schumacher tornano ad intrecciarsi. La scuderia di Maranello, infatti, con un comunicato stampa ha annunciato che il 19enne pilota tedesco Mick Schumacher ha stretto un accordo con la scuola per giovani talenti, la Ferrari Driver Academy , aprendo di fatto una girandola di emozioni e suggestioni tra i tifosi del "cavallino rampante" che già sognano di poter rinverdire i fasti del ...

Formula E - Massa deluso : "Ho fatto una bella gara - ma perché il drive through?" : La prima gara di Felipe Massa in Formula E non è andata benissimo per colpa di un drive through poco chiaro imposto dalla direzione gara. Decisione inspiegabile anche per il brasiliano del team ...