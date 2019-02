Un giro in Ferrari con Iannone | il pilota accanto ad una misteriosa donna sui social

Ferrari F40 LM : la leggendaria versione da corsa venduta ad una cifra da capogiro [FOTO] : La Casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto ad una cifra record il prezioso esemplare da competizione della F40 Il mercato delle auto storiche e da collezione sembra non conoscere crisi come sottolinea l’ultima asta organizzata da RM Sotheby’s che ha avuto come protagoniste alcune preziosissime ed esotiche vetture. Il pezzo forte dell’asta è stato certamente la Ferrari F40 trasformata da René Herzog in versione LM, in grado di ...