Risolto il bug che permetteva facile accesso agli oggetti rari in Anthem

(Di martedì 19 febbraio 2019)sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 solo a partire dal 22 febbraio, tuttavia gli abbonati ad Origin Access hanno già potuto toccare con mano il nuovo TPS\RPG di BioWare. Di recente alcuni utenti hanno scoperto un utile trucchetto per ottenere con molta facilità equipaggiamenti di livello raro, gli sviluppatori hanno però affermato di essere intervenuti per rimediare.Come riporta Endgadget, alcuni utenti di livello 30 hanno scoperto un modo per otteneresenza dover affrontare le attività inserite nell'end-game del gioco. Inutile dire che si è subito sparsa la voce, ma per fortuna un Tweet del global community manager diJesse Anderson ha rassicurato tutti:"Abbiamo ridotto le possibilità di otteneredi altatà negli scrigni al di fuori degli eventi dedicati. Questo vale per tutti i livelli di difficoltà."Leggi altro...