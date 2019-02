Raggi | tempo scaduto per malaffare e traffici illeciti | Ama prenderà provvedimenti

Matteo Renzi a Che tempo che fa : “Non mi candido alle europee - sul Pd ho Raggiunto la pace dei sensi” : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Sul PD ho raggiunto la pace dei sensi. Mi sono candidato 2 volte, adesso sono un senatore un parlamentare, lotto contro questo governo. Chi vincerà le primarie del PD non deve subire il mio trattamento. Se sei democratico rispetti il risultato delle elezioni”. Il Senatore e parlamentare ha poi aggiunto “Non mi candido alle ...

Temporale su Bari : fulmine colpisce aereo proveniente da Milano in fase di atterRaggio : Un Temporale, con intense scariche elettriche, pioggia e anche una breve grandinata, ha interessato questo pomeriggio il capoluogo pugliese. Un fulmine ha colpito un aereo, proveniente da Milano...

Influenza - ISS : picco Raggiunto la scorsa settimana - ma ci vorrà più tempo per guarirne : Nella scorsa settimana si è raggiunto il picco per quanto riguarda i casi di Influenza. E' quanto emerge dalla pubblicazione del nuovo bollettino Influnet di sorveglianza epidemiologica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Stando all'aggiornamento del 6 febbraio, relativo al rapporto Influnet, si legge che nella quinta settimana del 2019 la curva epidemica Influenzale ha raggiunto il picco. In particolare, nella settimana che va dal 28 ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : Raggiunti i 113 centimetri - : Il fenomeno ha interessato il centro storico già nella notte: intorno alle 23 toccati i 112 cm, poi alle 9 l'altezza massima. Un nuovo picco, con una massima di 110 cm, è previsto stasera alle 23.40. ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : Raggiunti i 113 centimetri : Maltempo, acqua alta a Venezia: raggiunti i 113 centimetri Il fenomeno ha interessato il centro storico già nella notte: intorno alle 23 toccati i 112 cm, poi alle 9 l’altezza massima. Un nuovo picco, con una massima di 110 cm, è previsto stasera alle 23.40. Codice arancione, allagato il 16% del suolo della città ...

Maltempo Modena : monitoRaggio notturno dei fiumi - possibile chiusura dei ponti : A seguito dell’allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per domani, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena, con la collaborazione del coordinamento comunale dei volontari di Protezione civile, hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro. L’Agenzia ...

Maltempo : Milano - allerta neve - da domani scatta monitoRaggio : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta neve a Milano. In una nota, il Comune fa sapere che "valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile, al quale prendono parte le di

Maltempo - allerta neve a Modena : monitoRaggio attivo e mezzi pronti : In vista della probabile nevicata attesa per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione, fa sapere in una nota l’amministrazione cittadina. allertati anche i mezzi spargisale che effettueranno uscite nel corso della giornata, nel caso in cui le condizioni meteo lo richiedano, per prevenire la formazione di ghiaccio, in particolare ...

Maltempo - isolato nelle campagne del Potentino : Raggiunto dai Carabinieri : Un uomo di 73 anni, che vive solo in contrada Macchia di Castelgrande (Potenza) – rimasto isolato a causa della neve caduta con abbondanza nella zona nei giorni scorsi – è stato raggiunto da due Carabinieri forestali. I militari gli hanno consegnato un “pacco viveri con generi di prima necessità preparato dal Comune di Castelgrande”. I due Carabinieri hanno percorso circa tre chilometri “di pascoli e prati ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Djokovic Raggiunge Nadal in finale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 finale Nadal ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Djokovic Raggiunge Nadal in finale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 finale Nadal ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Djokovic Raggiunge Nadal in finale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 finale Nadal ...

Bambino nel pozzo - nuovo contrattempo : tunnel incastrato - altre 24 ore per Raggiungere Julen : Un dramma senza fine: un ulteriore contrattempo rischia di ritardare ulteriormente le operazioni di salvataggio del piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan (Malaga). A causa...

Bimbo caduto nel pozzo - non ci sono buone notizie : "Serve tempo per Raggiungerlo" : Ancora almeno un giorno servirà per permettere ai soccorritori di raggiungere Julen, il bambino caduto in un pozzo vicino a...