Nicolò Zaniolo va su tutte le furie dopo l’intervista con le Iene

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il servizio delleil cui protagonista èè finito con il centrocampista visibilmente nervoso che scende dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre».perde la pazienza quando capisce chesarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: «No no, già è tanto questa intervista che neanche volevo fare. Il reality proprio no», aggiungeche lascia di scatto l’auto alterato, parla al telefono e poi risale mentre la madre continua a parlare imbarazzata con l’inviato delle. La signora regina di “Instagram” con oltre 255mila follower. Un po’ calcio, un po’ gossip e un po’ spettacolo. Lui: «Non mi sento il nuovo Totti, ma spero di rimanere per sempre ...